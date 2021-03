‘Fargo’: Noah Hawley continuera avec la série dans une nouvelle saison

Le scénariste et producteur Noah Hawley a confirmé son intention de faire une cinquième saison de « Fargo», Thriller policier d’humour noir. La première saison de la série aurait limité les faits présentés dans la bande, mais pas exactement de la même manière.

Le reste des saisons de la série inspirée du film du Frères Coen il se situerait dans le même univers narratif, bien qu’à des époques et des lieux différents. Le fil conducteur entre chacun d’eux est la présence de criminels et de gangsters en tant que protagonistes et une forte présence d’humour noir et une façon cynique de dépeindre la vie de leurs personnages.

La quatrième saison de la série avait une première date prévue pour avril 2020, mais face à divers problèmes liés à la pandémie, elle a dû être reportée jusqu’en novembre de la même année, recevant le succès attendu par Hawley.

Depuis, très peu avait été évoqué sur la possibilité d’une cinquième saison, mais il semble que son créateur ait déjà des projets à cet égard, préservant sa volonté de faire vivre le projet en partageant quelques mots avec l’édition virtuelle du festival SXSW (via la date limite).

Cela passera, mais je ne suis pas à un moment où je peux l’écrire, mais je suis vraiment excité de faire une (saison) à un certain niveau.

Hawley a poursuivi: « Je dois stocker dix heures sur quoi dire, donc j’ai mon cahier et je continue à écrire des choses », interrogé sur le temps de sortie estimé pour cette nouvelle saison, le producteur a assuré: « J’y reviendrai la prochaine fois an « .

Dans la saison la plus récente de la série, qui mettait en vedette un méconnaissable Chris rock Dans sa nouvelle facette dramatique, l’histoire a été portée à Kansas City dans les années 1050, où Loy Cannon (Rock) est le chef du syndicat des criminels afro-américains, qui sont en guerre avec la mafia italienne.