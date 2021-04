Fargo célèbre son 25e anniversaire en retournant aux cinémas en mai

Fathom Events et Park Circus sont ravis d’annoncer que le thriller enneigé subvertissant le genre des Coen Brothers Fargo reviendra sur grand écran pour un engagement limité spécial à l’occasion de son 25e anniversaire. Le classique Metro Goldwyn Mayer (MGM) 1996 sera projeté les 2 et 5 mai dans certains cinémas du pays.

Billets pour le Fargo Le 25e anniversaire sera mis en vente à compter du vendredi 2 avril. Pour les emplacements participants et les billets, visitez fathomevents.com. La date de mise en vente des billets peut varier en fonction des réouvertures des cinémas locaux, veuillez donc revenir souvent. (Les théâtres et les participants sont sujets à changement).

Gagnant de deux Oscars (meilleur scénario original et meilleure actrice pour Frances McDormand), la réédition fait suite à la sortie en salle du dernier projet très attendu de McDormand, Nomadland, début 2021.

Célébré comme une tournure sombre et comique du genre thriller, Fargo est également un film d’une grande beauté visuelle, avec une cinématographie du collaborateur régulier des Coen Brothers, Roger Deakins. Lorsqu’un mari malheureux se retrouve dans une dette insurmontable, une série d’absurdités l’entraîne avec deux escrocs incompétents. Leurs crimes relèvent de la compétence d’une chef de la police rurale du Minnesota, très enceinte, Marge Gunderson (McDormand), qui ne fait aucun petit effort pour résoudre l’affaire.

Dans Fargo, Jerry, un vendeur de voitures dans une petite ville du Minnesota est en train d’éclater de dettes … mais il a un plan. Il va engager deux voyous pour kidnapper sa femme dans le but de collecter une grosse rançon auprès de son riche beau-père. Ce sera un jeu d’enfant et personne ne sera blessé … jusqu’à ce que les gens commencent à mourir. Entrez le chef de la police Marge, un enquêteur buvant du café, vêtu d’une parka – et extrêmement enceinte – qui ne reculera devant rien pour attraper son homme. Et si vous pensez que ses compétences d’enquêteur à petit temps donneront aux escrocs une course pour leur rançon … vous pariez!

Sujets: Salles de cinéma, Fargo