Farfelu: "resident Evil" Le Film Est Dans La Boîte

A peine un nouveau film « Resident Evil » a été annoncé qu’il a déjà été tourné. Sony Pictures rapporte via Twitter avec une photo appropriée que le dernier clap est tombé et que le tournage est officiellement terminé.

Le réalisateur Johannes Roberts (« 47 Meters Down ») l’a fait: son film « Resident Evil » est déjà en post-production pour que rien ne s’oppose à la sortie prévue en septembre 2021. « Tournage à Raccoon City », dit-il dans le post Twitter.

Félicitations à toute l’équipe Resident Evil

Donal Logue (« Gotham »), qui joue le chef Brian Irons dans « Resident Evil », est également enthousiasmé par le tournage et toute l’équipe: « Je me suis tellement amusé à faire ce film – en grande partie depuis que j’ai fait » Blade « . Le casting était génial et [Regisseur] Johannes Roberts aussi [Kameramann] Maxime Alexandre et le reste de l’équipage ont été exceptionnels. «

L’acteur Albert Wesker Tom Hopper est tout aussi enthousiaste. Sur Instagram, il a félicité toute l’équipe, qui a fait un excellent travail même sous les mesures strictes de Corona, et a ajouté: « Je pense que vous, les fans des jeux, serez très heureux. »

L’horreur rencontre le drame?

Le redémarrage de « Resident Evil » est destiné à sonder la genèse de l’univers. Jusqu’à présent, on sait seulement que le film se déroule « Une nuit fatidique à Raccoon City en 1998 ». Dans une déclaration précédente, le réalisateur Roberts a déclaré (via IGN): « Je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux et créer cette expérience incroyablement terrifiante que j’ai vécue la première fois que j’y ai joué, mais je voulais aussi un son humain. Raconter une histoire sur une petite ville américaine mourante qui est à la fois compréhensible et pertinente pour le public d’aujourd’hui. «