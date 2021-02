‘Farfarout’ est officiellement l’objet le plus éloigné de notre système solaire

C’est officiel: Farfarout est l’objet connu le plus éloigné de notre système solaire.

Le planétoïde surnommé Farfarout était détecté pour la première fois en 2018 , à une distance estimée de 140 unités astronomiques (UA) du soleil – plus loin qu’aucun objet n’avait jamais été observé. (Une UA est la distance moyenne Terre-Soleil – environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres. Pluton orbites à une distance moyenne d’environ 39 UA.)

La luminosité inhérente à Farfarout suggère un monde d’environ 400 kilomètres de large, à peine assez pour se qualifier pour le statut de planète naine. Mais l’estimation de la taille suppose que le monde est en grande partie constitué de glace, et cette hypothèse pourrait changer avec plus d’observations.

Cette illustration représente l’objet le plus éloigné jamais trouvé dans notre système solaire, surnommé «Farfarout», en bas à droite. En bas, divers objets du système solaire sont tracés en fonction de leur distance par rapport au soleil, les planètes et la planète naine la plus proche (Ceres) apparaissant à l’extrême gauche et les objets du système solaire les plus éloignés connus à l’extrême droite. (Crédit d’image: NOIRLab / NSF / AURA / J. Da Silva)

Et en parlant de plus d’observations: l’équipe de détection a maintenant collecté suffisamment de données supplémentaires pour confirmer l’existence de Farfarout et déterminer son orbite. En conséquence, le planétoïde vient de recevoir une désignation officielle du Minor Planet Center à Cambridge, Massachusetts, qui identifie, désigne et calcule les orbites des petits objets du système solaire.

Cette désignation, annoncée mercredi (10 février) dans un Circulaire électronique Minor Planet Center , est 2018 AG37. (Farfarout recevra également un surnom officiel plus accrocheur sur la route.)

« Une seule orbite de Farfarout autour du soleil prend un millénaire », a déclaré David Tholen, membre de l’équipe de découverte, astronome à l’Université d’Hawaï. m’a dit dans une déclaration universitaire . « En raison de cette longue période orbitale, il se déplace très lentement dans le ciel, ce qui nécessite plusieurs années d’observations pour déterminer précisément sa trajectoire. »

L’illustration de cet artiste imagine à quoi pourrait ressembler l’objet lointain surnommé «Farfarout» aux confins de notre système solaire. L’objet le plus éloigné jamais découvert dans notre système solaire, Farfarout est à 132 unités astronomiques du soleil, ce qui est 132 fois plus éloigné du soleil que la Terre. (Crédit d’image: NOIRLab / NSF / AURA / J. Da Silva)

Les astronomes ont repéré Farfarout à l’aide du télescope Subaru de 8 mètres (26,2 pieds) sur Maunakea à Hawai’i et ont tracé son orbite à l’aide des télescopes Gemini North et Magellan.

« Ce n’est qu’avec les progrès des dernières années des grands appareils photo numériques sur de très grands télescopes qu’il a été possible de découvrir efficacement des objets très éloignés comme Farfarout », co-découvreur Scott Sheppard, scientifique des petits corps du système solaire à la Carnegie Institution for Science , a déclaré dans le même communiqué de l’université.

Farfarout est actuellement à environ 132 UA du soleil, ont déterminé les chercheurs. Et son orbite est maintenant connue pour être très elliptique, oscillant entre les extrêmes de 27 UA et 175 UA, grâce à la sculpture gravitationnelle de Neptune.

« Farfarout a probablement été jeté dans le système solaire externe en se rapprochant trop de Neptune dans un passé lointain. Farfarout interagira probablement à nouveau avec Neptune à l’avenir, car leurs orbites se croisent toujours », Chad Trujillo, astronome des exoplanètes à la Northern Arizona University, dit dans un communiqué du NOIRLab de la National Science Foundation. (Le nom du laboratoire reflète un acronyme qui n’est plus utilisé par NSF.)

Parce que Neptune joue un rôle si important dans la vie de Farfarout, le planétoïde ne peut probablement pas aider les astronomes dans la recherche de Planète neuf , le grand monde hypothétique qui, selon certains astronomes, se cache invisible dans le système solaire le plus éloigné.

L’existence de la planète neuf a été déduite de son influence gravitationnelle putative sur de petits corps très éloignés du soleil, dont les orbites se regroupent de manière étrange et intéressante. Mais les petits mondes que les astronomes considèrent comme des miettes de pain dans la recherche de Planet Nine sont libres de l’influence de Neptune, contrairement à Farfarout, ont déclaré les chercheurs.

L’équipe qui a repéré Farfarout est bien connue pour son observation des profondeurs du système solaire extérieur sombre et glacial. Par exemple, en 2018, les chercheurs ont également trouvé l’objet distant Farout et une planète naine lointaine surnommée «Le gobelin.

Et juste pour être clair: le record de distance de Farfarout fait référence à sa position actuelle. Il existe un certain nombre d’autres objets, tels que le planète naine Sedna , dont les orbites les éloignent beaucoup plus du soleil en des points que Farfarout ne pourra jamais obtenir. Et les scientifiques pensent qu’il y a des billions de comètes dans le nuage d’Oort de notre système solaire, qui commence à environ 5000 UA du soleil.

