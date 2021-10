« Far Cry 7 » pourrait être plus orienté vers le jeu en ligne

Cette semaine, après une attente retardée en raison de la pandémie mondiale, Ubisoft a enfin présenté au public le sixième volet de la saga « Far Cry », qui a reçu des avis partagés des joueurs devant un système de jeu qui n’a pas beaucoup changé depuis la sortie du troisième opus en 2012, ce qui donne à la série l’impression d’être un produit épuisé.

Compte tenu de ces premières impressions du jeu, un nouveau rapport d’Axios Gaming a indiqué que la série « Far Cry » pourrait présenter un changement radical dans son septième volet, des sources proches de l’équipe d’Ubisoft soulignant qu’elles pointeraient vers un système de jeu. plus orienté vers la connexion en ligne.

Bien qu’il n’y ait toujours pas plus de détails sur ce à quoi les sources font référence à propos de cette nouvelle orientation en ligne au sein de la franchise, la vérité est qu’il est encore trop tôt pour penser au nouvel opus. Après tout, « Far Cry 6 » est à peine sorti cette semaine, donc Unisoft voudra peut-être attendre avant de prendre des décisions finales pour sa suite.

Ce ne serait pas la première fois qu’Ubisoft change radicalement la formule de l’une de ses franchises les plus célèbres. Que ce soit « Assassin’s Creed » avec Origins en 2017, ou « Ghost Recon » avec Frontline, qui est sur le point de transformer cette franchise en une plateforme Battle Royale avec plus de 100 joueurs sur le champ de bataille.

« Far Cry 6 » situe son histoire sur l’île caribéenne de Yara, qui présente certaines similitudes avec certains gouvernements totalitaires d’Amérique latine, où le joueur fera partie d’un groupe de résistance qui lutte contre les forces de contrôle du président Antón Castillo, qui est joué par Giancarlo Esposito.

« Far Cry 6 », en plus d’avoir des mini-jeux et des missions secondaires qui cherchent à étendre l’expérience de jeu, poursuit la longue tradition de la saga de présenter des méchants largement charismatiques, Esposito étant l’acteur de plus haut calibre à entrer dans la saga. Il est actuellement disponible sur les consoles Xbox et PlayStation de prochaine et prochaine génération.