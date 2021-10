« Far Cry 6 » suscite l’indignation des membres de PETA

La sortie récente de « Far Cry 6 », l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, a attiré l’attention de l’organisation de défense des droits des animaux PETA (« People for the Ethical Treatment of Animals »), qui a publié une déclaration en qu’ils condamnent l’une des activités que l’équipe d’Ubisoft a incluses dans leur jeu d’action en monde ouvert.

Étant situé sur l’île caribéenne fictive de Yara, « Far Cry 6 » a intégré certains éléments de la culture latine et de ses enfers, dont une parodie de combats de coqs, qui adopte une esthétique similaire à celle du jeu de la saga des combats « Tekken », quelque chose qui ne serait pas du goût de ce groupe de militants.

« Transformer un horrible sport sanglant comme les combats de coqs en un match de jeu vidéo semblable à Mortal Kombat est loin d’être une véritable innovation, alors que la société d’aujourd’hui est fermement opposée à forcer les animaux à se battre jusqu’à la mort », indique le communiqué d’Alicia Aguayo, représentante d’Alicia Aguayo. PETA Latino.

« Les coqs utilisés dans les combats sont mis sur des éperons pointus qui transpercent la chair et le sang, infligeant des blessures agonisantes. PETA Latino demande à Ubisoft de remplacer ce mini-jeu répréhensible par un autre qui ne glorifie pas la cruauté. » Fait intéressant, la représentation des combats de coqs dans le jeu serait une version beaucoup moins violente de ce qui est présenté dans la vie réelle, ajoutant des éléments irréels typiques d’un jeu vidéo.

De plus, les combats de coqs ne sont pas un élément prédominant dans le développement du jeu. « Far Cry 6 » met le joueur dans le rôle de Dani Rojas, qui rejoint le groupe révolutionnaire « Libertad », s’opposant à la dictature imposée par le président Antón Castillo (Giancarlo Esposito), qui prépare son fils Diego à prendre sa place à l’avenir .

« Far Cry 6 » est un titre en monde ouvert avec une perspective à la première personne qui permet aux joueurs d’explorer leur environnement tout en améliorant leur équipement tout au long du jeu. Il est actuellement disponible sur Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia et PC via Epic Games Store.