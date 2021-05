Far Cry 6 sort de nouvelles bandes-annonces et sa date de sortie

Ubisoft a publié deux nouvelles avancées pour Far Cry 6, qui fournissent plus de détails sur l’histoire et le gameplay du jeu de tir en monde ouvert dans le Caraïbes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une personne arrêtée après avoir menacé d’attaquer le Titan Studio

Alors que le premier teaser de l’année dernière présentait l’antagoniste du jeu, Anton Castillo, joué par le grand Giancarlo Esposito, le dernier se concentre sur le personnage du joueur, Dani Rojas.

La première bande-annonce présente aux joueurs Dani, qui rejoint la résistance contre le régime despotique de Castillo dans la nation caribéenne de Yara.

Contrairement à la tranche précédente, non seulement le personnage de Dani a une voix pleine, mais le gameplay change également de la perspective à la première personne à la troisième personne pendant les séquences d’histoire et certaines autres actions.

Dans la deuxième bande-annonce, l’allié du jeu Juan Cortez raconte les «règles» de la guérilla que les joueurs pourront utiliser contre les forces militaires de Castillo. La bande-annonce finit également par confirmer la date de sortie de Far Cry 6 le 7 octobre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kiss sera dans la nouvelle bande dessinée «Phantom Obsession» de Dynamite

Far Cry 6, dont la sortie avait déjà été annoncée en février, a été retardé pour en faire un jeu auquel les joueurs «aspireront».