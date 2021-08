Far Cry 6 se différencie des jeux précédents avec Charming Villain et Country Under Rebellion

Far Cry 6 vient de recevoir une toute nouvelle bande-annonce, mais franchement, vous en avez déjà vu beaucoup. En mettant l’accent sur l’antagoniste Anton Castillo, Ubisoft espère clairement vous séduire avec un autre méchant charismatique à éliminer dans son dernier FPS en monde ouvert.

Il n’y a pas grand-chose à dire, vraiment : le pays de Castillo, Yara, est au bord de la rébellion car ses actions pour restaurer son ancienne gloire ont provoqué des troubles importants. Vous participerez à la guerre contre sa dictature, bien sûr, en utilisant des armes de fortune et en vous engageant dans toutes les actions habituelles de Far Cry – conduire divers véhicules, abattre des avant-postes avec l’équivalent d’armes à feu dans votre poche et vous mêler aux faune locale.

Ce sera certainement un moment amusant, et nous espérons certainement qu’il pourra se démarquer des entrées précédentes. Le jeu sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 7 octobre, ce qui n’est en fait pas si loin maintenant. Avez-vous hâte que la série revienne ? Coupez un gros cigare dans la section commentaires ci-dessous.