Far Cry 6 ressemble bien sûr à Far Cry dans les dernières avant-premières

L’embargo sur une nouvelle vague d’avant-premières de Far Cry 6 vient d’être levé, permettant à divers médias de partager leurs premières réflexions sur la base de quatre à cinq heures de jeu. Le thème accablant qui se matérialise rapidement est que la sixième entrée est absolument plus Far Cry qu’une nouvelle version de la série. C’était à prévoir puisque le marketing n’a pas fait allusion à une refonte, mais cela annonce de mauvaises nouvelles pour ceux qui en ont marre de la formule FPS.

L’aperçu d’IGN, par exemple, détaille comment la progression des personnages semble avoir reçu la refonte la plus notable. Au lieu de monter de niveau et d’insérer des points de compétence dans un arbre de compétences, vous devrez maintenant vous concentrer sur l’amélioration de l’équipement pouvant être équipé. Cela ressemble beaucoup à un système de butin, qui peut être de la musique pour les oreilles de certains d’entre vous. Ailleurs, les cinématiques sont désormais présentées à la troisième personne et les ennemis ont des barres de santé visibles dans le hud. Pourquoi ce dernier point donne-t-il déjà l’impression de s’accrocher à des pailles? Eh bien, on dirait que la plupart de ces aperçus veulent simplement vous dire que c’est encore plus Far Cry.

Easy Allies le souligne dans un autre aperçu que vous pouvez voir ci-dessous. Comme le dit Ben Moore: « C’est familier à une faute. » Le jeu sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 le 7 octobre 2021.

Êtes-vous intéressé par d’autres Far Cry, ou avez-vous fini avec ce type de jeu ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.