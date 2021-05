Far Cry 6 publie un teaser avant le prochain Ubisoft Forward

Ubisoft a révélé notre deuxième regard sur Far Cry 6, son jeu PS4, PS5, Xbox Series X, PC et Google Stadia daté de 2021, et la première version majeure de la série depuis Far Cry 5 de 2018.

Plus précisément, Ubisoft a révélé une bande-annonce pour aiguiser l’appétit des fans de Far Cry avant la bande-annonce mondiale du jeu, dont Ubisoft a annoncé qu’elle sortira le 28 mai.

Malheureusement, la bande-annonce EST vraiment un teaser à part entière, c’est-à-dire que ce n’est pas beaucoup. Il n’y a même pas d’images. Cependant, ce qu’il y a, c’est le méchant du jeu, Anton Castillo, joué par le seul Giancarlo Esposito.

Auparavant, Ubisoft n’avait révélé qu’un seul morceau de ton cinématographique pour le jeu. En d’autres termes, bien que ce ne soit pas un look très nouveau, il est remarquable que nous n’ayons pas vu le jeu depuis sa première annonce.

Connectez-vous demain à 9h30 PDT pour un premier aperçu du gameplay de # FarCry6. – Far Cry 6 (@FarCrygame)

27 mai 2021





Far Cry 6 sortira dans le monde entier le 18 février 2021 via PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC et Google Stadia, au prix de 60 €.