Far Cry 6 n’est pas encore sorti, mais les YouTubers ont tous ses secrets

Ubisoft est assez doué pour taquiner les projets futurs dans ses jeux actuels, et Far Cry 6 n’est pas différent. Alors que le jeu n’est pas encore sorti – et un Pousser Carré l’examen est encore dans plusieurs jours car nous n’y avons accès qu’aujourd’hui – les YouTubers découvrent déjà des secrets et les partagent sur tout le Web. Plus précisément, quelques codes QR ont été trouvés dans l’incursion dans les Caraïbes, qui incluent du matériel promotionnel pour l’adaptation de Netflix Capitaine Laserhawk : Un remix de dragon de sang.

L’autre est cependant plus intéressant : situé sur des caisses en bois, le QR code renvoie à une vidéo d’un Tomber-esque personnage de dessin animé et une carte. Il y a trois icônes suggérant que c’est lié au multijoueur, et les bâtiments ressemblent distinctement à ceux de Far Cry 4. Alors, de quoi s’agit-il ? Eh bien, honnêtement, cela pourrait être n’importe quoi, de la promotion du prochain DLC Pagan Min jusqu’à une sorte de mode multijoueur.

Le tease est mis en évidence dans le jeu pour une raison, nous devrons donc probablement attendre que l’éditeur français soit prêt à nous en dire plus. Des choses intéressantes, cependant.