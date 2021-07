Far Cry 6 : le réalisateur raconte sa première rencontre avec Giancarlo Esposito

Ces dernières années, que ce soit grâce à son rôle de Gus Fring dans « Breaking Bad » ou sa troublante participation à « The Mandalorian » sous la peau de Moff Gideon, l’acteur Giancarlo Esposito s’est imposé auprès du grand public comme un excellent interprète de méchants. , c’est pourquoi son saut dans le domaine des jeux vidéo a attiré l’attention.

Esposito sera le principal antagoniste du sixième volet de la saga « Far Cry », prenant le rôle d’Antón Castillo, dictateur de l’île caribéenne de Yara, dont la préparation pour le rôle a laissé Navid Khavari, directeur créatif du jeu, très impressionné dès la première rencontre entre les deux.

Khavari a récemment partagé avec The Loadout ses impressions sur Esposito, qui était apparemment déjà préparé avant la réunion. « C’était un peu surréaliste d’être assis en face de lui lors de notre première rencontre à New York. Cette rencontre a duré environ quatre heures. C’était la meilleure préparation que j’ai vécue avec un acteur lors d’une première rencontre ».

Khavari assure qu’Esposito avait déjà de nombreuses annotations sur son personnage et avait même apporté des ustensiles avec lui. Le réalisateur souligne qu’Esposito ne voulait pas que Castillo soit complètement considéré comme « juste un autre méchant », surtout après la relation qui est présentée entre lui et son fils.

«Il y avait du charme, du charisme, et aussi un moment où il m’a vu avec des yeux morts comme Anton, et il a probablement laissé un trou dans mon crâne. C’était Far Cry », a conclu Khavari à propos de son expérience avec Giancarlo Esposito, qui anticipe que l’acteur prendrait un engagement aussi sérieux que dans n’importe quelle série ou film auquel il a participé.

Dans la dernière édition de l’E3, Ubisoft révélait à travers sa présentation à la convention quelques détails sur la narration de « Far Cry 6 ». Giancarlo Esposito a parlé de sa participation au développement de l’histoire du jeu, avouant que l’une des inspirations évidentes de son personnage était la figure de Fidel Castro. Le jeu a une date de sortie prévue pour le 7 octobre, confirmant son arrivée sur Xbox One et Series X/S, PC et PlayStation 4 et 5.