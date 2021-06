Far Cry 6: Le directeur narratif souligne l’inspiration politique pour le jeu

La sortie attendue de ‘Far Cry 6’ se rapproche de plus en plus, son directeur narratif a donc présenté aux joueurs potentiels quelques détails sur son histoire, confirmant certains soupçons apparus sur Internet quant à la charge politique que ce titre aura.

Au cours d’une conversation que le développeur a eue avec The Gamer la semaine dernière, les déclarations de Navid Khavari sur le fait que « Far Cry 6 » n’était pas une déclaration politique sur ce qui se passait à Cuba ont été largement interprétées par la communauté des joueurs comme une confirmation que le jeu ne serait pas. avoir un « thème politique » dans son histoire.

Sur le site officiel d’Ubisoft, Khavari a clarifié certains de ses commentaires sur le jeu, assurant qu’il présente des messages politiques et sociaux qui ne sont pas spécifiquement liés à l’île des Caraïbes.

« Notre histoire est politique. Une histoire sur ce que devrait être une révolution moderne. Il y a des discussions difficiles et pertinentes dans ‘Far Cry 6’ sur les conditions qui conduisent à la montée du fascisme dans une nation, les coûts de l’impérialisme, le travail forcé, la nécessité d’élections libres et équitables, les droits LGBTQ + et plus dans le contexte de Yara, une île fictive des Caraïbes », a commenté Khavari.

Khavari a expliqué que même si Yara prend certains éléments de Cuba, elle s’inspire également d’autres pays du monde réel qui ont connu des révolutions politiques dans leur histoire. Parmi les contributeurs et créateurs de « Far Cry 6 » figurent des personnes qui représentent ces inspirations culturelles, ainsi que des experts qui ont examiné l’histoire pour qu’elle soit racontée avec sensibilité.

« Mais si quelqu’un cherche une déclaration simplifiée et binaire spécifiquement sur l’état actuel de Cuba, il ne la trouvera pas », a déclaré Khavari, exprimant que les joueurs pourront faire l’expérience de la complexité politique de l’ère moderne avec une aventure et une action histoire qui n’a pas peur de poser des questions importantes. « Far Cry 6 » sortira le 7 octobre pour les plateformes de nouvelle et d’ancienne génération.