Far Cry 6 Gameplay Reveal: voici comment les joueurs réagissent

Ubisoft a un gameplay pour le prochain jeu de tir à la première personne Far Cry 6 présente. Vous pouvez voir des scènes pleines d’action basées sur les Caraïbes fictives Île de Yara jouer. Les réactions au matériau montré tombent surtout positif en dehors. Cependant, il y a aussi des critiques sur les graphismes, qui ne semblent plus vraiment à jour.

Far Cry 6 est à l’origine du battage médiatique, mais il a aussi des inconvénients

« Far Cry 6 » vous remet en un immense monde ouvert. Ceci est basé sur Cuba. Dans le rôle de Dani (vous décidez s’il s’agit d’un homme ou d’une femme), vous utilisez 49 armes personnalisables pour agir contre vos ennemis. Y compris le changeur CD à 5 disques avec nom de code « Macarena », avec lequel vous votre Éliminé les ennemis avec des disques.

Pour atteindre vos objectifs, vous en définissez plusieurs à nouveau véhicule a, peut un équitation et prend aussi Animaux domestiques dos. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans le Gameplay Reveal Bande-annonce Regarder.

La vidéo a généré des réactions positives. Par exemple, Lucknest écrit comme commentaire sur la vidéo sur Youtube:

« D’ACCORD. Cela semble plus que fantastique. Peut-être le seul jeu que j’achèterai cette année. Je ne le précommanderai toujours pas parce que, vous savez, le cyberpunk … mais je suis très hyped!«

Jue Viole Grace a vraiment hâte de voir le jeu:

«Le jeu semble extrêmement prometteur. J’espère qu’il fait la même chose que Far Cry 3. Et j’ai hâte d’avoir un crocodile comme animal de compagnie.«

L’officier classé est définitivement à la mode:

«Oh, ça a l’air bien. Ça a l’air si beau et je suis encore plus excité maintenant.«

Cependant, il y a aussi des critiques. Les graphismes ne sont pas si bien reçusce qui est parfois aussi dû aux animations faciales. M. Swanky Blum dit:

«Je vais acheter le jeu, mais pourquoi les graphismes sont-ils pires que dans les parties précédentes?«

Le Strexil est d’accord et explique sarcastiquement:

«Les graphismes de niveau PS3 sont vraiment superbes pour un jeu 2021.«

Second Sense n’est pas non plus enthousiaste:

«Je ne sais pas pourquoi j’ai ce sentiment, mais je n’ai pas de grands espoirs pour le match. Cela a l’air un peu drôle, mais graphiquement, c’est un pas en arrière. Beaucoup d’animations ont l’air si raides. Surtout avec les visages.«

Que pensez-vous de la bande-annonce? Êtes-vous impatient de « Far Cry 6 »? Que pensez-vous des graphismes?