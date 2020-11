Far Cry 6 d’Ubisoft devrait être disponible à partir du 25 mai de l’année prochaine: Rapport

Tendance FP20 nov.2020 13:00:01 IST

À l’origine Far Cry 6 devait sortir le 19 février 2021. Cependant, le jeu a été repoussé en raison de la pandémie COVID-19 en cours. Maintenant, selon un rapport de Xbox pure, une liste Xbox Store suggère que le jeu sera disponible à partir du 25 mai 2021. Cependant, le rapport ajoute qu’il pourrait simplement s’agir d’un espace réservé. Selon Xbox pure, le retard visait à inciter les joueurs à jouer tout en se concentrant sur le bien-être des équipes dans la situation actuelle.

Far Cry 6, avait publié le 29 octobre un tweet dans lequel ils informaient les fans que plus tôt dans l’année, ils avaient présenté aux joueurs « le jeu le plus ambitieux de la série à ce jour » et tout en sachant que les joueurs ont hâte de mettre la main sur Far Cry 6, ils veulent faire savoir aux fans que les développeurs ont eu plus de temps pour en faire un jeu auquel ils aspirent.

«Nos équipes du monde entier travaillent dans les studios et depuis leur domicile pour mettre leur passion et leur créativité au service de la création d’un jeu inoubliable», ont-ils ajouté.

Ubisoft avait confirmé la sixième édition du populaire jeu vidéo en juillet à travers un teaser. La vidéo de 11 secondes présentait l’acteur Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton qui sera le méchant de Far Cry 6. L’acteur a essayé le rôle de Gustavo Fring dans la série américaine à succès Breaking Bad. Il a également décrit le personnage fictif dans son émission préquelle Better Call Saul.

