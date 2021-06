Far Cry 6 DLC mettra en vedette les méchants précédents, y compris Vaas

Une bande-annonce de Far Cry 6 a été divulguée avant l’événement Ubisoft Forward de ce soir, qui détaille le type de DLC auquel les fans peuvent s’attendre après le lancement. Et après le genre d’extensions jetables que les entrées précédentes de la série ont reçues, Ubisoft semble être très nostalgique cette fois-ci. Les images détaillent ce qui semble être des séquences de rêve mettant en vedette Vaas de Far Cry 3, Pagan Min de Far Cry 4 et le méchant de Far Cry 5 Joseph Seed.

Alors que la bande-annonce en question a été retirée à la suite de revendications de droits d’auteur d’Ubisoft, Push Square peut en confirmer le contenu. Nous avons vu ce que les images impliquent, et les trois méchants en question figurent bel et bien. Une révélation officielle aura probablement lieu lors de la vitrine Ubisoft Forward environ sept heures après la publication de cet article. Il démarre à 20h BST / 12h PT / 15h HE, avec beaucoup plus d’annonces de jeux et de révélations attendues. Pour plus d’informations, consultez notre Calendrier E3 2021 via le lien.

