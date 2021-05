Far Cry 6: date de sortie connue, Ubisoft montre du matériel de gameplay fou

Ubisoft a le premier Matériel de jeu sur le prochain titre du monde ouvert Far Cry 6 publié. L’éditeur et développeur français a également une bande-annonce de personnage pour Protagonist Dani Rojas publié qui peut être une femme ou un homme.

Far Cry 6: c’est la date de sortie

À la fin de la vidéo, la date de sortie du tireur est également indiquée. Après quelques reports, on sait enfin quand « Far Cry 5 » sortira.

« Far Cry 6 » sortira le 7 octobre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et le PC.

Nous avons inclus la nouvelle bande-annonce de gameplay pour vous ci-dessous.

Précommandez Far Cry 6

Vous pouvez maintenant pré-commander «Far Cry 6» pour les différentes plates-formes. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet dans notre guide de précommande.

De quoi parle Far Cry 6?

« Far Cry 6 » se déroule sur l’île fictive des Caraïbes Yara, qui s’inspire de Cuba et est l’un des plus grands mondes de jeu de la série à ce jour. Le dictateur gouverne l’île Antón Castillo (Giancarlo Esposito) avec une main de fer sur le peuple. Vous incarnez le Yaran local Dani Rojasqui appartient aux guérilleros et se bat pour la liberté de son peuple.