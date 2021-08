Far Cry 5 est gratuit ce week-end, le jeu complet est fortement réduit

Si vous avez hâte de jouer à Far Cry 6 en octobre mais que vous n’avez pas encore testé son prédécesseur, Ubisoft vous offre la possibilité d’y jouer entièrement gratuitement. Far Cry 5 – c’est le jeu complet – organisera un week-end de jeu gratuit au cours des quatre prochains jours. Tout commence demain à 8h BST, et l’offre reste valable jusqu’à la même heure le lundi matin.

Vous pourriez probablement faire exploser la campagne principale pendant cette période si vous êtes engagé, mais sinon, le jeu est fortement réduit sur le Boutique PS jusqu’au 18 août 2021. La version de base est actuellement de 6,49 € / 8,99 € avec un PS Plus abonnement. Grâce à environ un autre dix sur le dessus, vous pouvez copier l’édition Gold, qui se compose de trois morceaux de DLC.

Lorsque nous avons examiné Far Cry 5 en 2018, nous lui avons attribué une note de 7/10. Cela vous semble intéressant si vous y jouez gratuitement ?