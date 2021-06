FAR: Changing Tides va naviguer sur PS5, PS4 plus tard cette année

Le développeur Okomotive fait une suite au hit indépendant FAR: Lone Sails. Tout juste annoncé au PC Gaming Show mais également disponible sur PlayStation 5 et PS4, FAR: Changing Tides devrait sortir à la fin de cette année. Comme vous le verrez probablement dans la bande-annonce ci-dessus, la suite creuse des dunes de sable pour la brise marine. Prenez le contrôle d’un navire abandonné et recherchez des indices qui racontent l’histoire de votre maison, tout en bravant les vagues de l’océan dans un paysage noyé.

On dit que le jeu est plus une histoire complémentaire au titre original qu’une suite directe, et qui « serait familière aux fans mais fraîche et excitante ». FAR: Changing Tides ramène le beau style artistique, l’approche de jeu décontractée et le compositeur de la bande originale Joel Schoch, mais tout le reste sera frais. Zac Antonaci, responsable de l’édition chez Frontier Foundry, a expliqué : « Ce que Don et le reste des développeurs ont créé avec Changing Tides est une continuation fantastique de leur marque et nous sommes ravis de participer à l’apporter aux fans, en tirant parti de l’héritage de Frontier. en tant que développeur et éditeur. »

Lorsque nous avons examiné FAR: Lone Sails sur PS4 en avril 2019, nous avons loué sa direction artistique et sa nature convaincante. Après une note de 7/10, nous avons conclu : « Si cela ne vous dérange pas que le jeu ne soit pas terriblement difficile, cela vaut la peine d’y jouer. La conception focalisée au laser peint un monde sombre, mais toujours plein d’espoir, et le récit sans mots a un conclusion puissante qui nous a conduits au bord des larmes. »

Espérons que la suite conserve ces qualités et que nous obtenions un jeu encore meilleur en conséquence. Êtes-vous intéressé à consulter FAR: Changing Tides? Apprenez à naviguer dans les commentaires ci-dessous.