FAQ PS5 confirmée: le contrôleur PS4 ne fonctionne pas avec les jeux PS5, uniquement les jeux PS4

Il y a quelque temps, nous avons entendu le message que le PS4Contrôleur sur la console de nouvelle génération PS5 travaux. Mais comme le montre un article de blog de Sony, cela ne s’applique qu’aux jeux PS4. Afin que vous puissiez pas de jeux PS5 avec le Manette sans fil DualShock 4 sur PlayStation 5 jouer.

C’est un peu dommage que vous ayez besoin d’un deuxième contrôleur DualSense pour jouer à des jeux PS5 en mode coopératif local. Les fans de PlayStation avaient espéré que dans ce cas, ils n’auraient pas à acheter directement une deuxième manette. C’est malheureusement le cas.

Quoi qu’il en soit, rien ne change que tout cela sera possible avec les jeux PS4 sur PS5. Mais pourquoi Sony met un terme à DualShock 4 dans les nouveaux jeux est discutable. La société déclare que “les jeux PS5 devraient bénéficier des avantages des possibilités et des fonctionnalités qu’offre la nouvelle plate-forme avec le DualSense”.

Caméra PlayStation compatible avec PS5

Mais il y a aussi une bonne nouvelle: vous pouvez également utiliser le contrôleur PS4 Caméra PlayStationsi vous en avez un, connectez-vous à PlayStation 5!

elle va un nouvel adaptateur besoin, mais techniquement Sony le rend possible. Incidemment, l’adaptateur aimerait que les utilisateurs de Sony PlayStation VR sans frais supplémentaires fournir. Et la liste des appareils compatibles va encore plus loin.

Quels périphériques et appareils PS4 sont compatibles avec la PS5? Voici la liste de Sony:

Licence officielle Roues de course, bâtons d’arcade et Bâtons de vol seront tous compatibles et prendront en charge les jeux PS4.

et seront tous compatibles et prendront en charge les jeux PS4. le Casques sans fil platine et or , aussi bien que Casques tiers sera compatible (mais pas l’application compagnon du casque).

, aussi bien que sera compatible (mais pas l’application compagnon du casque). En plus du DualShock, tous sont officiellement licenciés Manettes de jeu tierces être compatible avec les jeux PS4.

être compatible avec les jeux PS4. Contrôleur de mouvement PS Move et le Contrôleur PS VR Aim fonctionnera sur PS5 avec les jeux PS VR pris en charge.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la PlayStation 5 sur notre Page de sujet PS5.

