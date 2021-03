FAQ COVID-19: Quand les enfants seront-ils vaccinés contre le coronavirus?

Pfizer et Moderna ont tous deux terminé leur inscription à des études sur des enfants âgés de 12 ans et plus et prévoient de publier les données au cours de l’été.

Cela dépend de l’âge de l’enfant, mais certains adolescents pourraient se retrousser les manches avant trop longtemps. Le vaccin Pfizer est déjà autorisé à être utilisé à partir de l’âge de 16 ans. Cela signifie que certains lycéens pourraient faire la queue pour ces vaccins chaque fois qu’ils deviennent admissibles dans leur région, soit en raison d’un problème de santé, soit une fois que les disponibilités se sont ouvertes. Pfizer et Moderna ont tous deux terminé leur inscription à des études sur des enfants âgés de 12 ans et plus et prévoient de publier les données au cours de l’été.

Si les régulateurs clarifient les résultats, les jeunes adolescents pourraient également commencer à se faire vacciner une fois que l’approvisionnement le permettra. Le vaccin Moderna est actuellement autorisé pour les personnes de 18 ans et plus.

Les chercheurs ont commencé avec des enfants plus âgés, car ils ont tendance à répondre aux vaccins de la même manière que les adultes. Tester des groupes encore plus jeunes est plus complexe, car ils peuvent nécessiter une dose différente ou avoir des réponses différentes.

«Les enfants ne sont pas seulement de petits adultes», a déclaré le pédiatre Dr James Campbell de la faculté de médecine de l’Université du Maryland. «Plus on est jeune, plus il y a de chances que les choses soient différentes.»

Les enfants développent une maladie grave ou meurent du COVID-19 à des taux beaucoup plus faibles que les adultes, mais peuvent encore propager le virus.

«Il n’y a aucun doute: nous voulons vacciner les enfants», a déclaré la Dre Sarah Long, professeure de pédiatrie à l’Université Drexel.

Pfizer et Moderna prévoient de commencer des études chez les enfants de 11 ans et moins plus tard cette année.

«Il est peu probable que nous puissions obtenir une protection communautaire sans vacciner les enfants», a ajouté Long. «C’est la clé de voûte pour tout ramener à une sorte de normalité.»

