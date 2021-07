Fantasy American Football Threequel débarque sur PS5 et PS4 en février

L’adaptation du jeu de société Blood Bowl III prendra un coup profond sur la PlayStation 5 et la PS4 en février 2022, ce qui signifie qu’elle a été retardée par rapport à sa fenêtre de sortie initialement prévue en août 2021. L’incursion du football américain fantastique a été présentée lors de la présentation de l’éditeur Nacon plus tôt dans la journée et a mis en lumière une nouvelle bande-annonce basée sur sa campagne.

L’histoire tourne autour d’un grand nombre de sponsors et de leurs joueurs vedettes, et est très ironique – comme on peut s’y attendre d’une sortie qui voit des gobelins jouer en courant, etc. Il y aura également un mode multijoueur en ligne compétitif pour ceux qui veulent se mesurer aux meilleurs au monde, ainsi qu’un jeu hors ligne convivial pour s’amuser en multijoueur local.