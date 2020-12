« Fantastic Four »: Vegas Sportsbook Bet Giancarlo Esposito pourrait être Dr. Doom

Oui Las Vegas s’en tire, Giancarlo Esposito rejoindra l’univers cinématographique de merveille dans la voie de Victor Von Doom. Quelques jours après la tête de Marvel Studios, Kevin Feige, révélera qu’un redémarrer de les quatre Fantastiques officiellement en cours de développement, la maison de Las Vegas, Bovada, a révélé les probabilités de sélection de ceux qui pouvaient jouer le ennemi juré famille fantastique.

Mari de « The Mandalorian » est le favori étroit avec (+350) pour jouer le méchant emblématique dans la prochaine réédition, tandis que Cillian Murphy (+500), Michael Fassbender (+500) et Viggo Mortensen (+500) sont les suivants.

Fait intéressant, Bovada comprend également Oscar Isaac sur sa liste, même si l’acteur est en pourparlers avec Marvel pour jouer Marc Spector dans Disney + «Moon Knight».

Comme mentionné, Condamner Il n’était pas le seul pour qui les chances étaient révélées. Ouvrir la voie pour M. Fantastique et la femme invisible sont les favoris des fans, et le vrai couple, John Krasinski et Emily Blunt.

Les deux saisons de « The Mandalorian » où vous participez Giancarlo Esposito sont disponibles en Disney +.

Il n’y a toujours pas de date de sortie fixée pour « Les quatre Fantastiques ».