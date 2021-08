Fantastic Four : reboot avec des acteurs connus et inconnus

Le redémarrage de Les quatre Fantastiques est l’un des films les plus attendus par les fans de la Univers cinématographique Marvel. Un peu de mémoire : la première famille de super-héros de l’histoire avait deux versions dans le cinéma contemporain qui ne fonctionnaient pas bien. Il y a d’abord eu deux tranches réalisées par le cinéaste Histoire de Tim. La performance de ces films n’était pas celle attendue et il y a eu un redémarrage. Mauvaise nouvelle : la nouvelle cassette, de Josh trank, a eu un accueil terrible de la part des critiques et des fans.







La vérité est que le cinéma doit à ces personnages une version digne de leur importance dans l’histoire du genre super-héros. Par conséquent, le cerveau derrière le Univers cinématographique Marvel, Kevin Feige, vous pensez déjà à la façon dont ces personnages vont MCU et qui sera chargé de porter l’histoire des romans graphiques sur grand écran.

Qui sera le casting des Quatre Fantastiques ?

Le film a été annoncé dans le cadre de la MCU Phase 4 et depuis lors, il y a eu des castings de fans de toutes sortes. Les principaux noms que vous voyez sur Internet sont ceux de Emily Blunt et John Krasinski dans le rôle de Sue Storm et Reed Richards. En réalité, Cru Il en a profité pour manifester son peu d’intérêt à participer à ce projet.

Kevin Feige parlé de ce que seraient les critères de sélection des acteurs pour le Les quatre Fantastiques. « Je crois qu’il MCU c’est une belle combinaison d’acteurs établis et de nouveaux visages. Pas besoin de regarder au-delà Simu liu Quoi Shang-chi, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston ou Tom Holland, des acteurs qui n’avaient pas été vus par un grand nombre de personnes auparavant « dit l’exécutif.

D’autre part, Feige a également souligné la présence dans le MCU d’acteurs de trajectoire tels que Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange ou Christian Bale dans le rôle de Gor. La « Formule merveille » il essaie de trouver le meilleur acteur pour le poste, qu’il soit connu du grand public ou non. Un projet comme Les quatre Fantastiques ne fera pas exception à cette règle !