Fantastic Four ouvrira la phase 6 du MCU et la terminera avec Avengers The Avengers Secret Wars et The Kang Dynasty

Certaines des intentions de Marvel pour la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel ont été rendues publiques.

La phase 6 commencera avec Fantastic Four et culminera avec deux nouveaux Vengeurs films, surnommés Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars, comme révélé lors du panel Marvel Studios au San Diego Comic-Con. La conclusion de la phase 6 conclura le deuxième conte du MCU, que Marvel a également annoncé et est maintenant connu sous le nom de The Multiverse Saga.

De plus, nous avons constaté que le film Fantastic Four de Marvel Studios sortira en salles le 8 novembre 2024. Suivra de près Avengers: The Kang Dynasty, qui sortira en salles le 2 mai 2025. À peine six mois plus tard, le 7 novembre , 2025, Avengers : Secret Wars sortirait en salles. La saga épique du MCU est connue sous le nom de phases 1 à 3, et nous savons maintenant que les phases 4 à 6 sont connues sous le nom de la saga multivers. She-Hulk et Black Panther: Wakanda Forever marquent la fin de la phase 4, ce qui signifie que de novembre 2022 à novembre 2024 seront au centre des initiatives de la phase 5. Avec la sortie de Thunderbolts, un nouveau film mettant en vedette une équipe méchante qui est prête pour perturber le MCU, la phase 5 s’achèvera à l’été 2024.

Nous devrons attendre et regarder comment les initiatives à venir de The Multiverse Saga relient tout. Nous avons fait valoir que la phase 4 du MCU avait besoin d’un objectif spécifique après la sortie de Thor Love and Thunder.

Kang le Conquérant est considéré depuis un certain temps comme le nouveau méchant du MCU. Dans le prochain Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang adoptera un nouveau look après avoir initialement fait une apparition dans la série Loki Disney +. Après quelques adaptations cinématographiques pré-MCU désastreuses, Marvel a confirmé que l’intrigue des Fantastic Four serait revisitée en 2020. Le directeur de la trilogie MCU Spider-Man, Jon Watts, a d’abord repris le projet, mais il est parti plus tard, affirmant qu’il « avait besoin d’un rompre avec l’univers des super-héros. John Krasinski a joué M. Fantastic dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness après des années de casting de fans, mais Marvel ne s’était jamais engagé à ce que la star d’Office joue le rôle de façon permanente.