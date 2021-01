Fantastic Four, l’arrivée du MCU de Galactus et Silver Surfer taquinée dans les détails de Fuite Eternals

L’offre 2021 de la réalisatrice Chloé Zhao est l’un des films MCU les plus obscurs à venir Éternels, mettant en vedette un ensemble de stars qui comprend Angelina Jolie et Salma Hayek. Récemment, des descriptions de personnages sont apparues pour Éternels ‘ équipe centrale de demi-dieux immortels, et sur la base des descriptions, l’équipe de super-héros des Eternals a un lien majeur avec Galactus, Silver Surfer et les Fantastic Four.

Les descriptions de chacune des capacités spéciales du personnage font mention d’une nouvelle source d’alimentation MCU appelée « Cosmic Energy ». Par exemple, Ikaris «projette des faisceaux d’énergie cosmique intense de ses yeux», tandis que Makkari possède «une super-vitesse à puissance cosmique». Druig peut «utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des hommes», tandis que Gilgamesh utilise l’énergie cosmique pour former «un puissant exosquelette d’énergie cosmique», et Thena, peut «utiliser l’énergie cosmique pour former n’importe quelle arme de poche à laquelle elle peut penser».

Alors, comment cette «énergie cosmique» est-elle liée au Les quatre Fantastiques, Silver Surfer et Galactus? Eh bien, la plupart des histoires d’origine comique des Fantastic Four ont Reed Richards, Johnny Storm, Susan Storm et Ben Grimm voyageant dans l’espace, lorsqu’ils sont frappés par « Cosmic Rays ». Ce sont ces rayons qui confèrent à l’équipe d’astronautes leurs super pouvoirs.

De même, l’entité géante mangeuse de planètes connue sous le nom de Galactus est alimentée par une force connue sous le nom de « Power Cosmic ». C’est l’une des forces les plus puissantes de la bande dessinée et est responsable de la création du Silver Surfer et de tout le reste des Heralds of Galactus. Voici comment le Surfer a décrit cette source d’énergie particulière.

« Manier le pouvoir cosmique, c’est être en contact avec tout autre être vivant à la fois. C’est reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans l’Univers … nous sommes seuls l’Univers. Nous sommes le cosmos qui vient à se connaître, s’aimer soi-même … et quand vous serez témoin de cela, même le plus bref des moments, vous verrez … il n’y a rien de plus beau.

Maintenant, cela peut sembler une petite connexion au début. Mais gardez à l’esprit que le MCU fait très attention aux termes qu’il peut ou ne peut pas utiliser dans les bandes dessinées. Bien que Scarlet Witch et Quicksilver soient des mutants dans les bandes dessinées, ils ne sont jamais appelés mutants dans le MCU, car les droits sur le terme «mutants» appartenaient auparavant à Fox.

Donc le fait que Éternels utilise spécifiquement le terme «Cosmic Energy» est un choix délibéré de la part des showrunners MCU. Nous savons également qu’un Les quatre Fantastiques le film a été officiellement éclairé aux studios Marvel. Cela signifie Éternels pourrait très bien contenir une sorte de teaser pour l’arrivée des Fantastic Four et de leur méchant le plus célèbre, le puissant Galactus.

Réalisé par Chloé Zhao d’après un scénario de Matthew et Ryan Firpo, Éternels stars Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig et Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman / Black Knight. Le film arrive en salles le 5 novembre 2021. Cette nouvelle arrive de RedWolf.

Sujets: The Eternals, Fantastic Four, Silver Surfer