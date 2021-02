Fantastic Four: La rumeur cible Jennifer Lawrence au redémarrage

Omum La Surdouée Huile Sèche pour le Corps Action Ciblée Vergetures 100ml

L'Huile anti-vergeture La Surdouée est un soin concentré en huiles végétales bio indispensable pour hydrater la peau et prévenir efficacement l'apparition des vergetures dès le premier mois de grossesse. Grâce à l'aloe vera et à 9 huiles naturelles 100% BIO ultra-riches en omégas 3, 6 et 9, elle prévient