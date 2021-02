Fantastic Four Jennifer Lawrence en tant que rumeur de Sue Storm est démystifiée

Ces Jennifer Lawrence et Les quatre Fantastiques les rumeurs viennent peut-être d’être démystifiées. Au cours du week-end, un reportage a commencé à circuler sur le fait que Lawrence rejoignait le casting du film tant attendu en tant que Sue Storm. Lawrence n’est pas étranger au monde de Marvel Comics après avoir dépeint Mystique dans le renard X Men films, qui ont encore alimenté les rumeurs selon lesquelles l’actrice faisait à nouveau équipe avec Marvel. Cependant, il semble maintenant que les rapports initiaux n’étaient peut-être pas exacts.

Tout ce que je vais dire, c’est que Marvel vient de commencer à rencontrer des écrivains sur FANTASTIC FOUR, il n’y a pas de script et il faudra un certain temps avant que ce film ne commence à tourner – Justin Kroll (@krolljvar) 21 février 2021

Selon Justin Kroll, journaliste de Deadline, le Les quatre Fantastiques Le film en est encore à ses tout premiers stades de développement, ce qui signifie qu’il est loin d’être proche de la phase de casting. Il poursuit en déclarant que Marvel Studios vient tout juste de commencer à rencontrer des écrivains pour le projet, ce qui signifie que Jennifer Lawrence peut-être pas encore entamé un dialogue avec le studio. La rumeur originale suggérait que Les quatre Fantastiques se prépare à tourner en Australie dans un avenir très proche, avec Lawrence en route pour y participer.

Tandis que Les quatre Fantastiques est dans les premiers stades de développement, son réalisateur, Jon Watts, tourne actuellement Spider-Man 3. Bien que Marvel Studios ait toujours beaucoup de projets en cours à la fois, il semble presque impossible pour Watts de commencer à travailler sur le film à ce stade. point dans le temps. Le dernier Homme araignée le film a encore plus de tournage à faire, puis il entrera dans la phase de post-production afin de respecter sa date de sortie plus tard cette année. À moins que Watts ne soit lui-même un mutant multitâche, il semble que le Les quatre Fantastiques les rumeurs sont un peu prématurées.

Quant à Jennifer Lawrence assumant le rôle de Sue Storm, la rumeur a conduit à des réactions de division de la part des fans de Marvel Cinematic Universe. Certains pensent que l’actrice primée aux Oscars n’est tout simplement pas un bon choix, tandis que d’autres pensent qu’elle serait le choix parfait pour aider à ramener le personnage sur grand écran. Lawrence a eu des moments désagréables sur le tournage du X Men films et elle n’a pas hésité à l’admettre. Cela étant dit, ses reproches avaient à voir avec la quantité intense de maquillage qu’elle devait porter en tant que Mystique, et non avec le rôle lui-même.

Un autre obstacle pour les fans de MCU et le casting du prochain Les quatre Fantastiques film est leurs propres idées de casting. La fantaisie de John Krasinski en tant que Mister Fantastic et d’Emily Blunt en tant que Sue Storm a repris le projet avant même qu’il ne soit officiellement annoncé. Quand il a été dit que Jennifer Lawrence allait jouer le rôle, les fans ont été déçus que Blunt n’ait pas obtenu le rôle. Pour l’instant, il semble que ce rôle, ainsi que tout le reste, soit toujours à gagner, et il sera très intéressant de voir qui Marvel Studios continuera à choisir. La démystification des rumeurs de Lawrence a été rapportée pour la première fois par Twitter de Justin Kroll Compte.

Sujets: Fantastic Four