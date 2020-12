« Fantastic Four » arrive enfin au MCU

« Fantastic 4 » arrivera à Univers cinématographique de merveille. Le développement du projet est suffisamment Avancée, nous savons maintenant que le directeur de « Homme araignée, Jon watts, dirigera le film une fois le tournage terminé « Spider-Man 3 ».

Il réalisateur de Marvel Studios, Kevin Feige, l’a confirmé le grand jour de investisseur de Disney il 10 décembre. Qu’il suffise de dire que les nouvelles sont rapidement devenues un sujet d’actualité, car une grande partie du fandom a poussé un soupir de soulagement collectif lorsque « merveille« Enfin apporté la version franchise cinématique à Hollywood.

Bien que le méga producteur ne a révélé tant de détails casting ou intrigue, l’embauche d’un réalisateur est une première étape importante. C’est aussi un signe que l’équipe a également au moins quelques genre d’idée d’histoire à l’esprit, celle qui, selon certains fans, existe depuis l’époque de «Spider-Man: loin de chez soi».

« Les quatre Fantastiques » de merveille n’a pas encore fixé de date mais nous pouvons attendre plus de nouvelles dans le 2021.