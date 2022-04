Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Review Round-Up: A Worthy Wizarding World Sequel?

Les avis sur la suite de Wizarding World Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ont maintenant transplané, alors ce dernier opus de la série a-t-il la touche magique ? Eh bien, en quelque sorte, est la réponse courte. Alors que beaucoup conviennent que Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est une amélioration par rapport à ce qui est arrivé dans la série dérivée auparavant, il y a encore de nombreuses critiques à trouver alors que Dumbledore se rapproche de la lutte contre son ami devenu ennemi, Gellert Grindelwald.

Bien sûr, il y a encore beaucoup à aimer Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledoreet nous commencerons donc par les points positifs, à commencer par notre propre Julian Roman, qui a trouvé que cette troisième sortie était un « retour mature à Poudlard » qui, malheureusement, peut laisser certains se sentir un peu confus.

« Les Secrets de Dumbledore est une grande amélioration par rapport au dernier film. Mads Mikkelsen apporte un calcul froid et une colère réservée au méchant Grindelwald. Il peut y avoir différents niveaux de confusion en fonction de votre compréhension de la tradition de Harry Potter.

Laura Sirikul de Den of Geek donne Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore un 3/5 décent, et a même estimé que le film fonctionnerait comme une conclusion satisfaisante à l’histoire de Newt.

«Bien qu’il y ait deux autres films de la franchise Fantastic Beasts en préparation, l’équipe de rédaction doit trouver une meilleure façon d’intégrer Newt et ses amis dans cette histoire globale du duel légendaire éventuel de Dumbledore et Grindelwald. Sinon, Les Secrets de Dumbledore peaufine parfaitement une conclusion heureuse pour le magizoologiste et ses collègues, donc si cette histoire marquait la fin pour Newt et ses Animaux Fantastiques, ce serait suffisant.

Patrick Cavanaugh de ComicBook.com a également estimé que le troisième Bêtes fantastiques amélioré par rapport à ses prédécesseurs, mais n’était pas sûr que ce soit une raison de célébrer ; « Parvient à redresser le navire en mettant l’accent sur les personnages et les liens avec le reste du monde sorcier, mais se sortir du trou créé par son prédécesseur n’en fait qu’un succès à peine. » Ben Travis d’Empire a fait écho à bon nombre de ces sentiments, attribuant au film 3/5 et affirmant que, même s’il « ne jette pas tout à fait un sort de type Potter », « l’action solide et les moments de cœur sincère » offrent « un peu de lumière dans l’heure la plus sombre du monde sorcier.





Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a reçu sa part de critiques





Malheureusement, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a été accueilli avec beaucoup de critiques à côté de ces réponses positives. Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter a même estimé que la suite était un « slog ».

« Après quatre ans, » Les Animaux Fantastiques: Les Secrets de Dumbledore « est arrivé, et c’est plus qu’un événement. »

Ces sentiments ont été repris par Siddhant Adlakha d’IGN Movies, qui a frappé la suite de l’assistant avec un 4/10 impitoyable.

« Cela a l’air terne et on a l’impression qu’il a été fait par des gens qui veulent abandonner sa prémisse magique, même si la série refuse d’avoir quoi que ce soit qui ressemble à la politique ou aux perspectives des adultes. »

Kaitlyn Booth de Bleeding Cool a également trouvé peu à aimer à propos de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledoresentant que le film est entièrement construit avec peu de récompense.

« Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est une autre entrée frustrante dans cette série. Cela ressemble à 142 minutes de configuration où finalement il ne se passe pas grand-chose en termes d’histoire ou de développement de personnage.

Réalisé par David Yates et avec Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston et Mads Mikkelsen, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est prévu pour le 15 avril 2022 par Warner Bros. Pictures.





