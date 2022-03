Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore obtient un superbe mouvement IMAX Art

Les cinéphiles se préparent pour la sortie de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore en avril, et le nouvel art de mouvement IMAX officiel vient d’arriver. Encourageant les téléspectateurs à « faire l’expérience de la magie dans IMAX », l’œuvre reprend l’affiche IMAX précédemment publiée et l’anime avec une animation et taquine que l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard sera un cadre majeur dans la suite. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Le synopsis officiel de Les Animaux Fantastiques 3 se lit comme suit : « Le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) s’apprête à prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne) la direction d’un intrépide équipe de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, où ils rencontrent des bêtes anciennes et nouvelles et affrontent la légion croissante d’adeptes de Grindelwald. Mais avec les enjeux si élevés, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ? »

David Yates, qui a dirigé les films précédents ainsi que les quatre derniers films Harry Potter, réalise Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. JK Rowling et Steve Kloves (L’incroyable homme-araignée) a écrit le scénario. Contrairement à la Harry Potter films, ce film n’est basé sur aucun livre particulier de Rowling, laissant une grande partie de ce qui se passera dans la suite un mystère pour les fans.

Le casting de la suite comprend Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Ezra Miller comme Aurelius Dumbledore, Dan Fogler comme Jacob Kowalski, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Callum Turner comme Theseus Scamander, William Nadylam comme Yusuf Kama et Richard Coyle comme Aberforth Dumbledore. Mads Mikkelsen fait également ses débuts en tant que Grindelwald après la sortie controversée de Johnny Depp de la franchise. Mikkelsen a taquiné qu’il apporterait quelque chose de nouveau à la table avec son point de vue sur Grindelwald car il ne veut pas simplement imiter ce que Depp avait fait.

« Personne ne s’intéresse à ce que j’aille là-dedans et essaie de copier quoi que ce soit, ce serait un suicide créatif immédiatement, surtout quand cela a été fait auparavant et de manière magistrale », avait précédemment déclaré Mikkelsen à Collider. « Donc tout le monde s’attend à ce que nous trouvions un chemin différent. Cela dit, nous avons besoin d’un pont entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire, donc ces ponts que vous devez trouver ensemble, que ce soit un certain look, que ce soit un certain attitude dans certaines situations, mais vous devez vous l’approprier. Tout le reste serait simplement stupide d’un point de vue créatif.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore devrait sortir dans les salles de cinéma le 15 avril 2022. Pour en savoir plus sur Mikkelsen, l’acteur est également attaché à apparaître dans une autre grande franchise avec son casting dans Indiana Jones 5. Ce film, qui n’a pas encore de titre officiel mais qui a déjà terminé le tournage avec la star de retour Harrison Ford, arrive également cette année. Les fans peuvent regarder la suite sortir en salles le 30 juin 2023, après les retards précédents.





