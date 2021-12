Fantastic Beasts: Le secret de la bande-annonce de Dumbledore révèle les débuts de Mads Mikkelson à Grindlewald

Les Animaux Fantastiques : Le Secret de Dumbledore est presque prêt à sortir sa première bande-annonce lundi, et comme vous vous en doutez, cela signifie qu’il y a juste assez de temps pour insérer un teaser pour la bande-annonce, ce qui donne un premier aperçu de ce qui sera certainement l’un des plus gros sujets de discussion de le film – Mads Mikkelson dans le rôle de Gellert Grindlewald alors qu’il remplace Johnny Depp dans le troisième film de la franchise. Le teaser montre un très bref aperçu de Mikkelson transporté à travers une foule, ainsi que des clichés rapides de nombreux rapatriés de la série, notamment Eddie Redmayne, Jude Law et Ezra Miller.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Tandis que le Bêtes fantastiques les films n’ont pas exactement atterri avec le même impact que la série Harry Potter qui l’a précédé, et peut-être à cause de ce qui l’a précédé, la nouvelle trilogie allait toujours avoir une grande montagne à gravir pour se tenir dans le même respect. Quand cela vient à Les Animaux Fantastiques : Le Secret de Dumbledore, le film a un tout autre problème à traiter cette fois-ci suite au départ de Johnny Depp de la franchise suite à ses problèmes juridiques avec Aquaman‘s Amber Heard, et avec les problèmes personnels persistants de Depp faisant constamment la Une des tabloïds, il a toujours été possible que même sans l’acteur à bord, le film finisse par être connu comme le film qui a remplacé Johnny Depp.

Lorsque le studio a fait appel à l’acteur prolifique Mikkelson pour reprendre le rôle de Grindlewald dans le troisième film, après que le personnage ait été joué par Colin Farrell dans toutes les scènes sauf les dernières de l’original Bêtes fantastiques et où les trouver quand il a ensuite été interprété par Johnny Depp dans le deuxième film, Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindlewald. Alors que pendant une courte période, il a semblé que, tout comme Amber Heard la gardait Aquaman et le royaume perdu rôle malgré de nombreuses protestations des fans, Depp serait de retour pour reprendre le rôle de Grindlewald, il est vite devenu évident que ce ne serait pas le cas. Alors que les fans étaient immédiatement mécontents de la décision, Mikkelson n’a pas été déconcerté par la controverse et a clairement indiqué que pour lui, il ne s’agissait que d’un autre rôle, quelle que soit la manière dont son casting s’est déroulé.





« Personne ne s’intéresse à ce que j’aille là-bas et à essayer de copier quoi que ce soit, ce serait un suicide créatif immédiatement, surtout quand cela a été fait auparavant et magistralement », a déclaré Mikkelsen lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait par rapport à Depp avec le rôle. « Donc, tout le monde s’attend à ce que nous trouvions un chemin différent. Cela dit, nous avons besoin d’un pont entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire, donc ces ponts que vous devez trouver ensemble, que ce soit un certain look, que ce soit un certain attitude dans certaines situations, mais vous devez vous l’approprier. Tout le reste serait simplement stupide sur le plan créatif. »

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Se déroulant dans les années 1930, l’histoire mène à l’implication du monde sorcier dans la Seconde Guerre mondiale et explorera les communautés magiques du Bhoutan, de l’Allemagne et de la Chine en plus des lieux précédemment établis, notamment le Brésil, les États-Unis États-Unis et Royaume-Uni. Alors que le pouvoir de Grindelwald (Mads Mikkelsen) augmente rapidement, Albus Dumbledore (Jude Law) confie à Newt Scamander (Eddie Redmayne) et à ses amis une mission qui conduira à un affrontement avec l’armée de Grindelwald, et amènera Dumbledore à se demander combien de temps il restera en marge de la guerre imminente.





Les Animaux Fantastiques : Le Secret de Dumbledore arrive dans les cinémas le 8 avril 2022 et la bande-annonce complète arrivera le lundi 13 décembre.





Fantastic Beasts 3 obtient le titre officiel et la date de sortie plus tôt que prévu Fantastic Beasts 3 rend hommage à l’un des plus grands personnages de Harry Potter de tous les temps avec son nouveau titre.

Lire la suite





A propos de l’auteur