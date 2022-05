Fantastic Beasts 4 in Doubt alors que le réalisateur David Yates passe à Pain Hustlers

Plus tôt cette année, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ouvert à une réponse mitigée à négative. Le troisième volet du Bêtes fantastiques série, la Harry Potter préquelle, Les secrets de Dumbledore était censé être suivi de deux autres entrées dans la série en cinq parties. Cependant, après la mauvaise réception au box-office de cette dernière entrée, la probabilité de Les Animaux Fantastiques 4 entrer en production tout de suite a baissé. Maintenant, le calendrier de travail de David Yates pourrait mettre le quatrième film de la franchise en attente beaucoup plus longtemps que prévu.

Au lieu de travailler sur Les Animaux Fantastiques 4 (via ScreenRant), Yates prévoit de terminer la réalisation du film sur le complot criminel Aventuriers de la douleur. Yates plus tôt a réalisé tous les précédents Bêtes fantastiques films et a même dirigé cinq Harry Potter films à partir de L’ordre du Phoenix. Mais après le film précédent, Yates semble détourner son engagement vers un autre endroit.

Le fait qu’il n’y ait pas de script actif pour Les Animaux Fantastiques 4 jette en outre une ombre sur sa production. Le studio avait placé les espoirs de la franchise sur Les secrets de Dumbledore et ne prévoyait de travailler sur le scénario du quatrième que s’il réussissait au box-office. Cependant, malgré de meilleures critiques que Les crimes de Grindelwald, le film n’a rapporté que 366 millions de dollars contre un budget de production de 200 millions de dollars, tout en enregistrant une baisse importante des ventes de billets lors de son deuxième week-end de sortie. Cela a amené le studio à se demander si la suite pourrait aller sur les étages.

De plus, il est possible que Yates souhaite s’essayer à différents projets. Dans sa carrière de cinéaste, Yates n’a réalisé que deux films en dehors du Monde magique la franchise. Et depuis qu’il a repris les fonctions de réalisateur de la franchise, il n’a travaillé que sur La Légende de Tarzan et la série Tyran à l’extérieur de celui-ci. Il est possible que Yates essaie de travailler sur le quatrième Bêtes fantastiques filmer après Aventuriers de la douleur comme il l’avait affirmé plus tôt, mais la mauvaise réception de deux films consécutifs pourrait rendre un peu difficile pour le studio de produire un autre film Wizarding World à gros budget.

Le secret de Dumbledore Type de conclusion de plusieurs arcs





Via : Warner Bros Pictures

Bien que la série ait encore deux films à faire avant de se terminer par une bataille culminante entre Grindelwald de Mads Mikkelsen et Albus Dumbledore de Jude Law; cependant, Les secrets de Dumbledore met fin à l’une de ses phases.

Dans le film, Albus trouve un moyen de rompre son pacte de sang avec Grindelwald et l’engage dans un duel. Bien que ce dernier s’échappe, Albus unit finalement Credence alias Aurelius Dumbledore à son père Aberforth. Il s’avère que Credence n’était pas le frère mais le neveu de Dumbledore. Le film a également réuni Jacob et Queenie après que cette dernière se soit tournée vers Grindelwald dans le film précédent. Il est déjà établi que Dumbledore a finalement gagné contre Grindelwald en 1945, ce qui serait encore près d’une décennie après le troisième film.

Le film s’est terminé dans une impasse, mais la séquence finale suggérait que les choses auraient pu se calmer pendant un petit moment. Les fans aimeraient certainement une conclusion appropriée à l’histoire, mais Les secrets de Dumbledore pourrait être considéré comme une fin au cas où le quatrième film ne serait jamais réalisé.

Pendant ce temps, le prochain de Yates va sur les planchers cette année en août. Aventuriers de la douleur parle d’un décrocheur du secondaire, qui aide une startup pharmaceutique défaillante à s’envoler dans les affaires, mais se retrouve au centre d’un complot criminel. Emily Blunt a été choisie pour le rôle principal du film.





