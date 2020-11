Fantastic Beasts 3 va refondre Gellert Grindelwald, les fans veulent que Colin Farrell revienne

Warner Bros.a annoncé qu’ils cherchaient à refondre Gellert Grindelwald pour Bêtes fantastiques 3. Le studio a demandé à Johnny Depp de quitter le rôle après avoir perdu un procès en diffamation contre le tabloïd The Sun, qui a qualifié l’acteur de «batteur d’épouse» dans un titre. Hardcore Harry Potter Les fans ont appelé le studio à licencier Depp depuis qu’Amber Heard a fait part de ses allégations d’agression physique aux mains de son ex-mari. Maintenant qu’il est officiellement hors de la photo, les fans espèrent que Warner Bros. ramènera Colin Farrell.

Dans la première tranche du Bêtes fantastiques franchise, les fans ont été présentés à Percival Graves de Colin Farrell. Cependant, les choses n’étaient pas ce qu’elles semblaient, comme le film l’a révélé à sa conclusion. En fin de compte, Gellert Grindelwald de Johnny Depp se faisait passer pour les tombes de Farrell, permettant au méchant de se cacher à la vue de tous. Warner Bros. a annoncé aujourd’hui que « Bêtes fantastiques 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. «

Harry Potter les fans veulent déjà Colin Farrell revenir pour Bêtes fantastiques 3. « Question … Pouvons-nous voir Colin Farrell revenir à la place? Il a joué à Grindelwald et était génial », a déclaré un fan sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans de Potter disent simplement « donne-le à Colin ». Cela semble être une solution assez facile, bien que Farrell ne soit peut-être pas disposé à revenir. « Il a toujours été écrit que [that first film] était-ce? », a-t-il déclaré dans une interview à propos d’un retour possible. [Percival Graves is] enterré dans une tombe peu profonde « , a souligné Farrell, » et il va mourir de faim 17 heures après la fin du film. «

Un autre fan pense que Warner Bros aurait dû rester avec Colin Farrell tout le temps. «Je parie qu’ils souhaiteraient rester avec Colin Farrell maintenant. Le studio a dû se battre pour garder Johnny Depp à bord alors qu’il se retrouvait continuellement à la une des journaux pour comportement extravagant, y compris l’abus ouvert de drogues et d’alcool, ainsi que des allégations de violence domestique. Depp a nié les allégations d’Amber Heard depuis des années maintenant et il prévoit de faire appel immédiatement du procès contre le Sun.

Alors que beaucoup de Harry Potter les fans aimeraient voir Colin Farrell revenir Bêtes fantastiques 3, il y en a d’autres qui ne pensent pas que ce soit possible. « Non lol. Colin Farrell était Graves, que Grindelwald prétendait être. Il n’y a aucun moyen d’expliquer Colin dans le rôle de Grindelwald », a déclaré un fan sur Twitter. Il y a plusieurs autres fans qui sont d’accord avec le sentiment ci-dessus, donc cela pourrait être une situation délicate pour Warner Bros. lorsqu’il s’agit de trouver un remplaçant approprié pour Johnny Depp. Au moins, ils ont un peu de temps supplémentaire pour refondre la partie puisque le film a été retardé jusqu’à l’été 2022. Variety a été l’un des premiers points de vente à annoncer que Johnny Deep et Warner Bros. s’étaient séparés.

