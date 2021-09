Fantastic Beasts 3: Titre, date de sortie, bande-annonce et distribution

Warner Bros. a apporté aux fans de bonnes nouvelles du monde sorcier : le troisième Bêtes fantastiques le film arrivera trois mois plus tôt que prévu – et le titre a été révélé.

Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scammander dans Les Animaux fantastiques. (Crédit : Instagram/@fantasticbeastsmovie)

La première suite, Les Animaux fantastiques : Crimes de Grindelwald, est venu deux ans plus tard et a prouvé que l’appétit pour les histoires du monde sorcier était plus grand que jamais. Et en septembre 2021, les fans ont eu un premier aperçu du trio.

Le film sera à nouveau réalisé par David Yates et réunira les producteurs David Heyman, JK Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram et Tim Lewis, ainsi que les producteurs exécutifs Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger et Courtenay Valenti.

Le scénario est écrit par JK Rowling, qui a également écrit les livres, et Steve Kloves.

Titre et intrigue de Fantastic Beasts 3

Warner Bros. a annoncé sur les réseaux sociaux la date de sortie du nouveau film, intitulé Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

Comme son nom l’indique, le trio engagera les fans avec la trame de fond d’Albus Dumbledore. Ce sera la première fois, dans tous les Harry Potter et Bêtes fantastiques films, que les fans verront de plus près le directeur adoré de Poudlard.

En nous donnant un aperçu généreux de l’intrigue du nouveau film, Warner Bros. a déclaré :

« Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald s’apprête à prendre le contrôle du monde sorcier.

« Incapable de l’arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamander la direction d’une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, où ils rencontrent des bêtes anciennes et nouvelles et affrontent la légion croissante d’adeptes de Grindelwald.

« Mais avec les enjeux si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ?

Bande-annonce des Animaux fantastiques 3

Il est encore un peu tôt pour une bande-annonce, mais Warner Bros. a exhorté les fans à aller regarder une vidéo spéciale sur l’histoire de Dumbledore avant le nouveau film.

Vous pouvez regarder « Les origines d’Albus Dumbledore » dans le lecteur vidéo ci-dessous.

Date de sortie des Animaux fantastiques 3

Si vous pensiez que le nouveau film sortirait à temps pour Halloween cette année, malheureusement non. Mais la bonne nouvelle, c’est Bêtes fantastiques 3 arrive trois mois plus tôt que prévu initialement.

Warner Bros. a confirmé que le film débarquera dans les cinémas du monde entier le 15 avril 2022.

Casting des Animaux fantastiques 3

On nous a dit que tous les favoris des fans reviendront dans le troisième Bêtes fantastiques film, comprenant :

Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander

Jude Law en tant qu’Albus Dumbledore

Ezra Miller (Credence/Aurelius Dumbledore)

Alison Sudol (Queenie Goldstein)

Dan Fogler (Jacob Kowalski)

Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Il y aura également quelques visages inconnus dans le troisième film; comédienne et actrice Jessica Williams, qui a fait une brève apparition dans Bêtes fantastiques 2, reviendra en tant que professeur d’Ilvermorny Eulalie ‘Lally’ Hicks, tandis que Mads Mikkelsen fera ses débuts en tant que Gellert Grindelwald.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.