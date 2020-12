Fantastic Beasts 3 Star Dan Fogler partage son point de vue personnel sur la sortie de Johnny Depp

Les fans sont toujours sous le choc d’apprendre que Johnny Depp a été remplacé par Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques la franchise. Divers membres de la distribution et de l’équipe de la série se sont tournés vers les médias sociaux pour parler du départ de Depp. Dan Fogler, qui joue le rôle de Jacob Kowalski dans Bêtes fantastiques, s’est rendu sur Instagram pour expliquer en quoi la sortie de Depp était dans le meilleur intérêt de la franchise.

« Ce qu’il y a de mieux pour Johnny et ce qu’il y a de mieux pour le film n’est peut-être pas égal. La bonne décision n’est peut-être pas ce qui est juste. Ce n’est pas simple. J’aime Johnny et je veux qu’il soit le meilleur qu’il puisse être. Je veux égoïstement qu’il soit à son meilleur si jamais je retravaille avec lui. Ce n’est pas ma décision. Si c’était le cas, je me mettrais en quatre pour tourner autour de lui et la production de HOPE ne s’arrête pas brutalement au milieu de règles de verrouillage déjà précaires, et prions pour que nous obtenions une performance décente au milieu de tout le stress. C’est un pari énorme que certains ne sont pas prêts à prendre avec autant de choses en jeu, coupables ou innocentes – et n’ajoute aucune garantie et le film doit être un succès … il y a trop de pièces mobiles. Toute décision entraînera des pertes … damné si vous le faites … c’est compliqué. «

À la fin des années 2016 bêtes fantastiques et où les trouver, il a été révélé que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald, joué par Johnny Depp, était responsable des mauvaises choses qui avaient eu lieu dans le film. Dans la suite, Les crimes de Grindelwald, Le personnage de Depp occupait le devant de la scène, orchestrant une série d’événements pour permettre la domination du monde sorcier sur le monde moldu dans cet univers prolongé de Harry Potter.

Puis Depp s’est retrouvé impliqué dans une affaire de violence conjugale avec son ex-partenaire Amber Heard, et soudain la presse entourant l’acteur est devenue extrêmement négative. Ainsi, Warner Bros. a pris la décision de demander à Depp de quitter le rôle de Grindelwald. Dans son message, Dan Fogler a admis qu’il souhaitait que Warner ait géré toute l’affaire d’une meilleure manière et compati avec ce que Depp doit traverser en ce moment.

« Je ne suis en aucun cas un expert dans ce cas, évidemment, mais j’ai ressenti le besoin de dire quelque chose car les fans avaient besoin d’explications. Je sentais que le silence était encore pire. Je suis humain. Est-ce que j’aurais aimé que WB gère cela mieux et informé la distribution et nous a donné des points de discussion appropriés lorsqu’on lui a demandé …? Oui. C’est une grande raison pour laquelle nous discutons ici. Et quand je dis « Johnny est une comète magnifique avec un champ de débris en désordre », c’est mon observation de exactement ce que je J’en ai été témoin au fil des ans. Je dirais la même chose de Jack Nicholson ou de l’un des super mauvais garçons du divertissement que nous aimons tant, c’est pourquoi nous les aimons. C’est du rock and roll. Je ne peux pas parler pour WB et pourquoi ils ont finalement décidé de le laisser partir. Je ne peux que supposer que toute l’obscurité et le chaos tourbillonnant autour de cette affaire sont finalement devenus une responsabilité possible dans leur esprit et peut-être ont-ils senti que le stress avait fait des ravages physiquement et mentalement sur JD. Merde c’est dur pour moi pour me concentrer sur mon propre travail tout en essayant de régler ce problème avec vous tous, je ne peux qu’imaginer comment c’est dur pour Johnny en ce moment. «

Réalisé par David Yates et écrit par JK Rowling et Steve Kloves, Bêtes fantastiques 3 comprend Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Mads Mikkelsen et Jude Law. Le film arrive en salles le 15 juillet 2022.

