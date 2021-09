Fantastic Beasts 3 obtient le titre officiel et la date de sortie plus tôt que prévu

Le titre officiel et la date de sortie de Les bêtes fantastiques 3 viennent d’être annoncés. Par l’officiel Harry Potter compte sur Twitter, un bref teaser vidéo a été publié, révélant le logo officiel de la suite à venir. Bien que nous puissions encore l’appeler Les bêtes fantastiques 3 pour faire court, le film s’appelle officiellement Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. La suite sera présentée en salles le 15 avril 2022 et vous pouvez consulter le teaser ci-dessous.

#FantasticBeasts: Les Secrets de Dumbledore en salles le 15 avril 2022. pic.twitter.com/utJZxaRWNI – Film Harry Potter (@HarryPotterFilm) 22 septembre 2021

Alors que ce sera évidemment une suite directe des deux premiers films de Fantastic Beasts. Cependant, le nouveau film s’accompagne d’un changement de casting majeur dans le rôle de Grindelwald. Johnny Depp était à l’origine à bord pour reprendre son rôle et avait même été sur le plateau pour filmer de nouvelles scènes en tant que personnage. Des problèmes liés à sa bataille juridique publique avec son ex-femme Amber Heard ont amené le studio à demander à Depp de démissionner, ce qui a conduit Mads Mikkelsen à le remplacer.

« C’est la partie la plus délicate. Nous y travaillons toujours », a déclaré Mikkelsen à propos de la reprise du rôle, selon EW. « Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi me l’approprier. Mais aussi nous devons trouver quelques liens [to the previous version of the character] et quelques ponts pour qu’il ne se détache pas complètement de ce qu’il a déjà magistralement accompli. »

Sur le podcast Happy Sad Confused, l’acteur a ajouté plus tard: « C’étaient des gens tout simplement merveilleux. Ils connaissent la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils connaissent la situation dans laquelle je me trouve, le film est dans, donc c’est une famille qui est toujours déjà été très unie, mais il y avait de la place pour une autre. C’est ce que vous ressentez, et donc oui, c’était juste une très bonne expérience. Et ça [goes] pour tout le monde là-bas. Ils ont aussi un équipage sympathique. Elles sont [in] des circonstances très difficiles, non seulement cela mais les styles de type COVID, des tests constants, cela ressemble à une communauté très soudée. »

Mads Mikkelsen rejoint un casting qui comprend également Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams et Jude Law en tant que titulaire Dumbledore. David Yates réalise en utilisant un script de JK Rowling et Steve Kloves. Rowling, Kloves, David Heyman, Lionel Wigram et Tim Lewis produisent.

Comme beaucoup d’autres projets de films, Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore a eu des dates de sortie changeantes avant que ce dernier ne soit annoncé. À un moment donné, la suite devait arriver en novembre, mais la pandémie et la refonte de Johnny Depp ont fait reculer les choses. Le plan était de libérer Les bêtes fantastiques 3 en juillet 2022, mais la nouvelle date de sortie pour avril 2022 signifie que nous obtenons maintenant la suite trois mois plus tôt que prévu.

Il sera intéressant de voir comment se déroule le troisième volet dans les salles, car les choses dans le monde ont changé depuis la sortie des films précédents. Perdre Johnny Depp n’arrange certainement pas les choses, surtout avec ses fans qui boycottent déjà Aquaman et le royaume perdu en raison de l’implication d’Amber Heard. Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est maintenant prévu pour une sortie le 15 avril 2022.

Sujets : Les Animaux Fantastiques 3, Harry Potter