Fantastic Beasts 3: Johnny Depp sera-t-il remplacé comme Grindelwald par le méchant de Bond Mads Mikkelsen?

La série de films à succès Bêtes fantastiques comme le prélude à la série « Harry Potter » de JK Rowling est retardé avec la production du 3e partie encore massivement à l’arrière Fin 2022. Cette fois, ce n’est pas dû à la pandémie corona en cours, qui maintient le pays fermement sous contrôle – du moins pas principalement. Au contraire, la raison est L’acteur de Grindelwald Johnny Depp.

Johnny Depp dans le rôle du magicien noir Grindelwald dans «Fantastic Beasts 2» © Warner Bros. Pictures

Johnny Depp est sorti: Grindelwald est en train d’être comblé

L’acteur américain fait actuellement la une des journaux plutôt négatifs, car il a eu une guerre des roses plutôt disgracieuse et médiale avec son ex-femme Amber Heard pendant des années et a récemment subi des revers contre la presse au tribunal. Le studio de cinéma Warner Bros. Pictures est jusqu’à présent resté fidèle à son acteur principal pour « Fantastic Beasts ». Mais maintenant, cela semble être suffisant pour les responsables et pour éviter encore plus de dommages à la franchise « Harry Potter », Johnny Depp a été invité à démissionner de la production – ce que l’acteur a confirmé en ligne.

Le studio n’a pas perdu de temps et cherche déjà un remplaçant pour le rôle du méchant et dangereux magicien noir Gellert Grindelwald, adversaire du magicien Albus Dumbledore (Jude Law) et du magizoologiste Newt Scamander (Eddie Redmayne). Quelques heures seulement après la sortie de Depp, un prénom est déjà échangé: Mads Mikkelsen.

Mads Mikkelsen deviendra-t-il le nouveau Grindelwald? © Polyband

Mads Mikkelsen deviendra-t-il le nouvel acteur de Grindelwald?

Selon les rapports américains, l’acteur danois populaire et acteur méchant multiple dans de nombreux films, comme dans le film Bond «Casino Royale» (2006), prendra le rôle de Grindelwald dans «Fantastic Beasts». Avec un peu de magie, vous devriez être en mesure d’expliquer d’une manière ou d’une autre la transformation externe de l’histoire. Enfin, Grindelwald est apparu dans le premier film de la série dans l’apparition du magicien et influent Auror Percival Graves de Colin Farrell de MACUSA – Magical Congress of the United States of America, avant d’être exposé par Newt. Le reste doit être connu.

Il reste à voir si Mads Mikkelsen obtient réellement le rôle. Ceci est étayé par le fait que, selon les rapports, il devrait être le premier choix du réalisateur David Yates. Yates a déjà réalisé avec succès plusieurs films « Harry Potter » et les réalisera également tous.

Fantastic Beasts 3 ne sortira pas avant 2022

Le total cinq films La série «Fantastic Beasts» est basée sur une idée de l’auteur de «Harry Potter» JK Rowling, qui écrira également tous les scripts elle-même. Pour la troisième partie, elle reçoit le soutien du scénariste et producteur de longue date « Harry Potter », Steve Kloves.

Le remaniement de Grindelwald a un autre arrière-goût amer: après que Johnny Depp se soit montré ouvertement et honnêtement qu’il se conformerait bien sûr à la demande du studio, on sait maintenant que la star hollywoodienne sera toujours payée un million de dollars pour la production – même s’il l’a fait. ne tournera qu’une petite scène.

Ainsi, l’acteur a signé un contrat «payer ou jouer» avec le studio – ce qui est assez courant à Hollywood – qui accorde à l’acteur une rémunération fixe même si elle ne se concrétise pas. Selon cela, Johnny Depp coupe plein 10 millions de dollars un, bien qu’il ne soit pas dans le film.

