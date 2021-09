Fantastic Animals 3 a déjà un titre officiel et une nouvelle date de sortie sans Johnny Depp

La saga créée par JK Rowling vient d’annoncer le titre du troisième opus et un nouveau jour de sortie. Il arrivera plus tôt que prévu !

Le troisième volet de la saga Animaux fantastiques Il a traversé des moments difficiles pour différentes raisons, mais il sera sans aucun doute qualifié de film de Warner Bros. qui a tiré Johnny Depp, après avoir perdu son procès en diffamation devant le journal The Sun. Cela semble appartenir au passé pour la production, puisque le titre qu’il portera et un changement dans sa date de première vient d’être annoncé.

Des millions de fans de l’acteur et de ce spin-off de Harry Potter ont été déconcertés à la fin de l’année dernière quand cela a été confirmé Le licenciement de Depp, au milieu de son procès contre son ex-femme, Amber Heard. La vérité est que la société de production a réagi rapidement, car peu de temps après, elle a officiellement annoncé que son remplaçant devait être Mads Mikkelsen, nous le verrons donc comme le nouveau Gellert Grindelwald.

Après un temps sans grande nouvelle, ce mercredi les réseaux sociaux de la franchise ont surpris les fans avec le titre du troisième film, qui s’intitulera « Les secrets de Dumbledore ». Cette nouvelle aventure dans le monde magique, dirigée à nouveau par David Yates, reviendra sur le moment où le méchant se réfugie à Nurmengard avec Queenie Goldstein et Credence.

+ Synopsis des Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Selon Variété, voici son synopsis officiel : « Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald s’apprête à prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamender la direction d’une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans un Dangerous mission, où ils rencontrent des bêtes nouvelles et anciennes et entrent en collision avec la légion croissante d’adeptes de Grindelwald. Mais avec tant d’enjeux, combien de temps Dumbledore peut-il rester sur la touche ? « .

+ Quand Fantastic Animals 3 s’ouvre

Il était initialement prévu en novembre 2021, mais les retards causés par la pandémie de Coronavirus et les problèmes générés après le départ de Johnny Depp l’ont reprogrammé pour juillet de l’année prochaine. Cependant, une bonne nouvelle est arrivée aujourd’hui lorsqu’il a été confirmé qu’il arriverait trois mois avant : Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore sortira le 15 avril 2022.