Fans des célébrités des Chiefs de Kansas City et des Buccaneers de Tampa Bay

Le monde du sport compte les jours pour la 55e édition de Super Bowl, où ils se retrouveront pour le championnat Chef de Kansas City contre Buccaneers de Tampa Bay, qui ont deux des grandes étoiles de nos jours NFL: Pat Mahomes et l’historique Tom Brady, considéré comme le meilleur de tous les temps.

Comme d’habitude, l’événement est vu par des millions de spectateurs dans différentes parties de la planète, mais non seulement ils restent avec le sport, car c’est une cérémonie unique pour avoir les célèbres spectacles avec des musiciens et des artistes à la mi-temps. Cette année, il y aura The Weeknd, accompagné d’Ariana Grande et de Daft Punk.

Chaque équipe compte un grand nombre de fans, mais vous n’étiez peut-être pas au courant des célébrités fans des Chiefs et des Buccaneers. C’est pourquoi dans Divulgacher Nous vous apportons une liste de tous, certains plus reconnus que d’autres, mais enfin des stars.

+ Fans célèbres des Chiefs de Kansas City et des Buccaneers de Tampa Bay: