Fans de James Bond : Kate Middleton et le prince William ont volé tous les regards à l’avant-première de No Time to Die

Avec Camilla Parker Bowles et le prince Charles, le duc et la duchesse de Cambridge ont rejoint Daniel Craig lors de la première mondiale de Pas le temps de mourir. Vue!

Célébrités © GettyKate Middleton et Daniel Craig à l’avant-première de Pas le temps de mourir

Pas le temps de mourir est l’un des films les plus excitants de James Bond. Au-delà de l’intrigue et de l’adrénaline qu’aura le film, le fait qu’il soit le dernier de Daniel Craig rend tout plus accrocheur. Ce sera ce jeudi 30 septembre que le film sortira dans le monde entier et que la production a viré l’acteur en grand lors d’une avant-première à laquelle personne n’était absent.

Tout le Royaume-Uni était présent sur le tapis rouge de Pas le temps de mourir accompagner Daniel Craig sur ses dernières aventures en tant que James Bond. Et, il convient de noter que sur cette liste, il n’y avait même pas la royauté britannique. Oui! Les membres seniors des Windsors étaient présents au gala et à la première du film qui a suivi, se déclarant fans de l’agent 007.

Le prince William et sa femme, Kate Middleton, ont été les premiers à apparaître avec des looks impressionnants. Avec un design original de Jenny Packham, la duchesse de Cambridge a volé tous les regards, même si l’héritier de la couronne n’était pas loin derrière puisqu’il portait un smoking noir avec lequel il était impeccable.

Cependant, le duc et la duchesse de Cambridge n’étaient pas les seuls à offrir le cadeau. C’est que, ils ont été rejoints par le prince Charles de Galles et son épouse, la duchesse de Cornouailles, Camilla Parker Bowles. Très souriants, père, fils et leurs épouses respectives se sont retrouvés sur le tapis rouge où ils ont montré leur meilleur visage aux médias et surtout leur bonheur d’avoir la possibilité de se voir Pas le temps de mourir.

Tel que rapporté par Clarence House et Cambridge House «la première de cet après-midi profitera aux organisations caritatives qui soutiennent les membres des trois agences de renseignement”. De même, cette première est aussi un avantage « aux organisations caritatives cherchant à soutenir les membres passés et présents des forces spéciales britanniques”.

