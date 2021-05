Fans de "Horizon" discuter du nouveau design d’Aloy

Au cours d’une État des lieux spécial, Horizon interdit ouest refait surface avec notre premier regard sur son gameplay, grâce à la PS5. Et à en juger par le fait que State of Play a battu des records d’audience, cela s’est bien passé. En fait, certains fans ont été impressionnés par les détails.

Cependant, il y avait un point de discussion négatif, il s’agissait des subtils changements de conception de Aloy, ou du moins ses changements perçus. En général, il a la même apparence que dans Horizon zéro aubeMais il a vu le jour grâce aux progrès de la technologie. Cependant, au moins dans les images de gameplay mentionnées ci-dessus, cela semble différent.

Bien sûr, la plupart des téléspectateurs n’ont pas remarqué ces changements ou du moins ne s’en sont pas souciés, cependant, certains les ont remarqués et n’ont pas été impressionnés. Au début, beaucoup ont émis l’hypothèse que les différences étaient dues à l’âge.

Cependant, cette théorie n’a aucun sens après les événements d’Horizon Zero Dawn. En d’autres termes, il n’y a pas d’explication narrative en jeu.

On ne sait pas pourquoi Aloy semble un peu différent, mais encore une fois, cela est probablement dû aux progrès technologiques, à la puissance de la PS5 et aux objectifs et à l’éclairage utilisés dans la bande-annonce.