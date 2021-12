Fangoria tourne un film Medusa avec la scénariste et réalisatrice Anna Chazelle

L’actrice Anna Chazelle a été engagée par Fangoria Studios pour écrire et réaliser leur prochain film d’horreur mythologique, basé sur la légende grecque de Méduse. Le film sera produit par Tara Ansley, Armen Aghaeian et Abhi Goel de Fangoria Studios, et Phil Wurtzel (Friel Films) présidera en tant que producteur exécutif, avec Chazelle.

Ce prochain film d’horreur mythologique de Fangoria explore l’histoire de Méduse comme jamais auparavant, se concentrant sur et justifiant sa rage. Cela décrit en quelque sorte son raisonnement derrière la transformation du «démon» comme lequel elle a toujours été projetée. Anna Chazelle partage ses réflexions sur le personnage du film.

« Il est facile de diaboliser Méduse, mais son histoire est remplie d’une rage féminine justifiable, à la fois contre les dieux qui l’ont créée et les mortels qui cherchent à la détruire… Je suis ravi de plonger dans l’histoire de sa naissance en grec panthéon et, espérons-le, défier la définition largement acceptée de Méduse comme un simple monstre. »

Armen Aghaeian, vice-président principal des studios Fangoria, a ajouté ses deux cents au sujet du film à venir :

« Méduse est une icône mondiale, mais son histoire a été négligée pendant trop longtemps… L’interprétation de Méduse par Anna dans le contexte de la Grèce antique en fera un voyage cinématographique inoubliable. »

Le personnage de Méduse a depuis longtemps subi divers changements d’interprétation, au point que la discussion mythologique populaire l’a établie plus comme une rebelle que comme un monstre. Le discours populaire justifie sa rage envers les dieux et les mortels, souvent sous un angle féministe.

L’une des trois sœurs Gorgon, Méduse pouvait transformer n’importe qui en pierre avec son regard. Elle a finalement été vaincue par le demi-dieu Persée, qui a utilisé sa tête comme une arme avant de la donner à la déesse Athéna. Depuis lors, la tête de Méduse a trouvé une place permanente sur le bouclier d’Athéna.

Le personnage a figuré dans la culture populaire au fil des ans, notamment dans le film de 2010 Percy Jackson et le voleur de foudre, et dans le jeu vidéo 2018 Assassin’s Creed Odyssey​​​​​​.





soeur de la La La Land réalisateur Damien Chazelle, Anna a déjà eu une expérience de la réalisation de films depuis un certain temps, à commencer par le court métrage de 2014, Le terrain. L’actrice a également joué dans son propre film d’horreur Étroit, qui a été à la fois écrit et réalisé par elle. Étroit a été présenté en première au Fantasia Film Festiva et a été sélectionné en sélection officielle au HollyShorts Film Festival. Son projet de réalisateur à venir, en dehors du projet susmentionné, est le film Anémone. De la maison Arclight Studios, c’est aussi un projet où elle a figuré en tant qu’écrivain.





