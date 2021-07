Fangoria Studios annonce le premier film avec Creature Feature Sitora

Le légendaire magazine d’horreur Fangoria se lance officiellement dans le monde du cinéma. À travers Fangoria Studios, ils ont annoncé Sitora, qui est décrit comme une nouvelle fonctionnalité de créature moderne. Ce sera le premier long métrage de la longue et riche histoire de la marque. Depuis que le magazine a été relancé il y a plusieurs années, ils se sont diversifiés dans le podcasting et la publication de livres. Maintenant, ils font également le saut au cinéma.

Par l’annonce, Sitora est situé dans les franges rurales d’un étalement urbain en expansion rapide. La production se concentrera sur les effets pratiques et les emplacements réels des villages. Fangoria promet que le film « sera en sueur, cinétique, sauvage et, comme un tigre, extrêmement imprévisible ». L’histoire est centrée sur un chaman tyrannique qui colporte la menace d’un mi-homme mi-tigre surnaturel, comme moyen de préserver son contrôle féodal. Il dévoile les événements actuels dans un cadre inattendu, nous obligeant à examiner certains de nos problèmes les plus épineux avec une perspective nouvelle.

Le projet s’inspire d’un film d’horreur malais perdu de 1964 intitulé Sitora Harimau Jadian. Il est écrit et réalisé par l’auteur malaisien P. Ramlee et a été diffusé au moins une fois sur Radio Television Malaysia. La rumeur dit que le film a été détruit dans une inondation. Le tournage devrait avoir lieu en Malaisie. Diffan Sina Norman a été choisi comme scénariste/réalisateur. Il est un artiste, cinéaste et écrivain né à Kuala Lumpur. Son travail a été présenté à Sundance, SXSW, Rotterdam et Clermont Ferrand. Fangoria avait ceci à dire à ce sujet dans un communiqué de presse.

« Sitora est un parfait exemple de qui nous sommes. La mission de Fangoria Studios est de célébrer le cinéma de genre en fournissant une plate-forme pour des histoires effrayantes profondément enracinées dans la culture, le folklore, les légendes et le macabre sur la scène internationale. Nous pensons que l’horreur est vraiment mondiale et a un attrait démographique croisé. La peur est universelle. Quand il s’agit d’horreur, tout le monde crie dans la même langue. Ce film est une lettre d’amour aux fans d’horreur et, avec Diffan à la barre, le public est parti pour une course folle. »

Fangoria existe depuis 1979. Bien qu’il ait connu une période difficile en 2016 après être passé par un certain nombre d’éditeurs et a cessé d’être publié pour toute l’année 2017. Mais il a été relancé en 2018 en tant que publication imprimée trimestrielle. La marque a été acquise par la productrice Tara Ansley et l’entrepreneur en série Abhi Goel en 2020. Depuis lors, elle s’est davantage développée dans l’espace numérique, tout en maintenant son tirage trimestriel. Mais avec Sitora, Fangoria démontre qu’il veut être une partie plus importante de la conversation sur l’horreur en général, devenant un média multimédia à part entière dédié à l’espace du genre.

Wan Hanafi Su est à bord pour jouer Sir. Tara Ansley, Armen Aghaeian et Abhi Goel devraient produire pour le compte de Fangoria Studios. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie possible, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Fangoria.com

Sujets : Fangoria