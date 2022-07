Fanatic : qui est qui dans la nouvelle série Netflix avec Toto Ferro

Netflix

Netflix est à quelques heures du lancement Fanatique, une nouvelle série avec Toto Ferro comme protagoniste. Mais qui est qui dans cette fiction ? On vous dit !

©NetflixToto Ferro dans Fanatique

Les séries espagnoles ont connu un grand boom dansNetflix et, par conséquent, la plateforme décide de continuer à parier sur eux. A tel point que, dans les prochaines heures, le géant du streaming s’apprête à sortir Fanatique. Cette bande viendra au service à la demande avec un total de cinq épisodes qui donneront beaucoup à dire. Eh bien, la vérité est qu’il s’agit d’une production dédiée à déconstruire la renommée et à capturer les problèmes des réseaux sociaux.

Fanatique est réalisé par l’Argentin Toto Ferro, qui jouera deux personnages. C’est parce que la fiction suit Chimère, une idole de la musique trap en Espagne qui, du jour au lendemain, décide de se suicider devant ses fans. Compte tenu de cela, Lazare, son disciple le plus inconditionnel, y voit l’occasion rêvée de s’évader de sa vie monotone, ennuyeuse et précaire. C’est que, du jour au lendemain, il devient celui qu’il a toujours admiré, adoptant non seulement son image, mais aussi sa musique, sa vie et ses fans.

Pour cela, Lazare Vous devrez apprendre à gérer le prix de la renommée, la pression de l’industrie musicale et, bien sûr, comment faire croire à tout le monde qui vous êtes. Sans aucun doute, c’est l’un des emplois les plus risqués et les plus puissants de Toto Ferqui s’est fait connaître dans le monde entier pour ses performances impressionnantes dansL’ange. Pourtant, la réalité est que l’acteur ne sera pas seul. Savoir qui est qui dans Fanatique.

+ Qui est qui dans Fanatic, la nouvelle série Netflix avec Toto Ferro :

Bien sûr Fanatique étoiles Toto Ferro, qui donnera vie à Lázaro et Chimera. L’acteur se lance dans l’un de ses jobs les plus importants, celui de donner vie à deux personnages d’une même série. Cette fois, il doit être Lázaro et Chimera, deux personnes physiquement similaires, mais très différentes en termes de personnalités.

D’un autre côté, le casting de Fanatique Il sera composé de Dollar Selmouni en Pompa, Carlota Urdiales en Mía et Santa Salut en Sofi. De même, Swit Eme complète l’équipe en tant que José, Eva Almeida personnifie Clara et, enfin, Fernando Valdivielso est Héctor.

