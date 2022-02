Fanatic crée la première Batmobile fonctionnelle réelle

Un fan de cinéma Homme chauve-souris a créé le premier véhicule pilotable basé sur l’emblématique transport Dark Knight : la batmobile. Nguyên Dac Chung23 ans, fondateur de l’entreprise Studios Macro au Vietnam, a été inspiré pour faire une réplique du véhicule après avoir vu la trilogie de »Le cavalier de la nuit » du réalisateur Christophe Nolan.

Nguyen a déclaré dans un communiqué que le design audacieux et utilitaire du véhicule était la raison pour laquelle il avait choisi le modèle de voiture. culbutant comme la version de la Batmobile qu’il voulait recréer. « C’est comme un char tout-terrain », a-t-il déclaré. Le créateur du véhicule ramené des bandes dessinées Batman à la vie réelle, a précisé que la voiture est entièrement fonctionnelle et qu’elle est capable d’atteindre des vitesses supérieures à 65 miles par heure.

L’entreprise de Nguyen a toujours été chargée d’amener le cosplay au-delà de ce qui est déjà connu : « Alors que d’autres entreprises de cosplay fabriquent des costumes et des accessoires, je voulais faire passer les choses au niveau supérieur et faire tomber les mâchoires des gens », a-t-il déclaré. La Batmobile a utilisé les mêmes plans vus dans les films. Avec des cadres en acier et certaines pièces de véhicules fabriquées à la main, tandis que d’autres ont été imprimées en 3D par Nguyen et son équipe de concepteurs, de mécaniciens et d’ingénieurs.

Nguyen a également ajouté un certain nombre d’ajouts tactiques à sa Batmobile, notamment des portes hydrauliques automatiques télécommandées et quatre caméras qui offrent une vue à près de 360 ​​degrés autour de son corps. Il est également étonnamment léger dans l’ensemble, pesant environ 1 300 livres.

Le véhicule est actuellement disponible à l’achat par le constructeur automobile VAN DARYL, qui a mis en ligne une vidéo promotionnelle avec les caractéristiques du véhicule, ainsi que le montrant en action sur une piste de course. Le fondateur de VAN DARYL, Daryl Villanuevaneuf répliques de la Batmobile ont été réalisées, dont sept se sont déjà vendues pour 35 000 €.