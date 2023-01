Fanart imagine Elizabeth Olsen comme Android 18 de Dragon Ball

Disney+

Depuis sa première apparition dans la série animée Dragon Ballla androïde 18 a attiré l’attention non seulement pour son caractère insouciant et avec une touche de méchant, comme cela est arrivé au personnage de Elisabeth Olsen dans WandaVision Disney+ Et voilà que ces deux femmes à la force extraordinaire qui menaçaient leurs mondes respectifs pourraient avoir plus en commun, car Un illustrateur a imaginé à quoi ressemblerait le membre de la famille Olsen dans la peau du « numéro 18 » blond.

Via la plateforme Deviantart, l’utilisateur Celebcartoonizer a réalisé une version dans laquelle il a fusionné l’actrice californienne avec le personnage fictif du manga écrit par Akira Toriyama avec lequel il a précisé que, si un jour une version live-action de la série animée voit le jour, l’actrice de Avengers: l’ère d’Ultron Oui Oldboy: jours de vengeanceserait l’un des paris idéaux. Dans ce monde imaginaire, nous n’aurions qu’à savoir qui jouerait à Android 17.

L’image montre le visage d’Elizabeth Olsen dans un mélange avec celui d’Android 18, avec les cheveux blonds classiques, bien que moins brillants et les vêtements bien connus du personnage devenu humain plus tard : une chemise à manches longues à rayures et un gilet et jupe en jean. Selon la description de Celebcartoonizer, cette création a également été inspirée par Enji Night, un artiste des médias sociaux avec plus d’un million d’abonnés sur des plateformes comme Instagramconnue pour son cosplay et ses costumes.

Android numéro 18, également connu sous le nom de Lazuli, est apparu pour la première fois dans le manga volume 29, chapitre 349 de Dragon Ball alors que dans l’anime, il a fait ses débuts dans l’épisode 133 de Dragon Ball Z où il a été montré presque tout le temps à côté de son jumeau, Android 17, tous deux créés par le Dr Gero, avec la capacité de voler, de créer des protections énergétiques et de lancer des rafales d’attaques sans jamais se fatiguer afin de détruire Goku. Plus tard, l’androïde rejoignit les Z Fighters et épousa Krillin avec qui elle eut une fille nommée Marron.

Elizabeth Olsen est née en février 1989 à Sherman Oaks, en Californie, et est la sœur des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen. qui l’ont conseillée tout au long de sa carrière d’actrice. Elizabeth a commencé sa carrière à l’âge de 11 ans en apparaissant dans certains des films de ses sœurs. Avant de gagner en popularité pour avoir participé à des films de l’univers Marvel, de Disney +, Elizabeth a travaillé dans Godzilla en 2014, la même année où il a commencé à jouer Wanda Maximoff.

