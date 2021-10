Fan Theory explique pourquoi Dolores Umbridge est plus méchante que Lord Voldemort

Fans de Harry Potter ont débattu quel personnage de l’univers de Poudlard est le plus diabolique.

Alors que beaucoup choisiraient évidemment Lord Voldemort parce qu’il est le principal antagoniste des huit livres, certains ont soutenu que Dolores Umbridge le surpassait.

Il est difficile d’imaginer quelqu’un battre l’ennemi juré de Harry sur le mal, d’autant plus qu’il est celui qui a presque détruit le lycée des sorcières et des sorciers et a causé un nombre incalculable de morts alors qu’il dirigeait une armée appelée les Mangemorts.

Cependant, cette théorie des fans plaide assez pour que l’ancienne directrice de Poudlard soit pire que cela.

Publiée sur la page Facebook du ministère de la Magie, une image montre Dolores Ombrage condamnant des personnes à la prison d’Azkaban.

Sur la photo, un fan a écrit : « JK Rowling a dit que Rogue est le seul Mangemort capable de produire un charme de patronus.

« D’après les livres, nous apprenons que cela est dû à ses souvenirs de Lily. Il est probable que les autres Mangemorts, Voldemort inclus, soient incapables de se souvenir d’un moment de joie débridée (même s’ils ont eu de tels moments dans leur passé).

« Leur colère, leur amertume, et peut-être leur culpabilité et leur dégoût de soi, ont entaché tous les souvenirs heureux sur lesquels ils auraient pu puiser.

« Dans cette scène de Reliques de la Mort Partie 1, Dolores Umbridge a clairement lancé un patronus en forme de chat.

« Penses-y un moment.

« Tout en condamnant brutalement des innocents à une vie de torture dans la prison d’Azkaban; tout en portant le médaillon d’horcruxe, qui tord l’esprit et le remplit des pensées les plus sombres; lorsqu’il est consommé, influencé et entouré par le mal, Ombrage a pu produire un charme de patronus .

« Elle n’est pas méchante parce qu’elle est en colère ou amère, elle est méchante parce qu’être méchante, avoir des pensées terribles et commettre des actes atroces apporte une lueur chaleureuse et floue dans son cœur. Le mal est ce qui la rend heureuse. »

C’est certainement une théorie intéressante et elle a suscité beaucoup de débats dans la section des commentaires.

Certains ont été d’accord avec l’idée tandis que d’autres ont mis en doute le fait qu’elle soit à cheval sur les règles est vraiment mal et, en outre, non seulement comparable, mais pire que les atrocités commises par Lord Voldemort.

Certains utilisateurs pensaient qu’elle représentait un mal plus grand que Voldemort car elle est plus humaine que lui et donc ses actes ont un poids plus important.