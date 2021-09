Fan du « Seigneur des Anneaux » cherche à construire sa propre région

Depuis le moment où « Le Seigneur des Anneaux » a commencé à frapper les librairies dans les années 1950, l’œuvre ambitieuse de l’auteur JRR Tolkien est restée l’une des histoires les plus importantes de la fantasy épique, se cimentant comme une partie importante de l’imaginaire collectif grâce à l’adaptation du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson.

Avec « Le Seigneur des Anneaux », Tolkien a réussi à construire un monde complètement riche en détails, en histoire et même en son propre langage, en plus de présenter quelques lieux qui sont encore vivants dans l’imaginaire de ses lecteurs et qui ont réussi à prendre vie. à l’écran avec la vision émouvante de Jackson, étant peut-être le plus aimé de tous, « The Shire ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le manga de « One Piece » fera une brève pause dans sa publication

Connu en anglais sous le nom de « The Shire », The Shire est une région idyllique habitée par les Hobbits, une race de personnes de taille moyenne qui jouent un rôle important dans l’œuvre de Tolkien. Après le tournage de la trilogie « Le Hobbit », l’équipe de production a construit une série de bâtiments durables qui, à ce jour, constituent une attraction touristique majeure pour les visiteurs de la Nouvelle-Zélande rurale, bien que ce ne soit peut-être pas le seul endroit habitable pour les hobbits.

Un chef pâtissier italien du nom de Nicolas Gentile a vécu ces trois dernières années dans un « trou de Hobbit » semblable à celui de la saga cinématographique, qu’il a lui-même construit dans la région des Abruzzes. Gentile possède un compte sur Instagram appelé « MyHobbitLife », dans lequel il a révélé son intention de construire une villa entière qui s’appellerait « Gentile Country ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le manga de « Berserk » pourrait se terminer avec le chapitre 364

Gentile souligne que son intention avec ce projet n’est pas basée sur le fait de tirer un profit financier de tout cela. « Si j’avais voulu devenir riche, j’aurais investi dans Bitcoin. Tout ce que je veux, c’est rencontrer des gens comme moi, qui ont la même magie dans les yeux et un amour pour les choses simples de la vie, qui aiment les dîners entre amis et les aventures en forêt », a-t-il exprimé dans l’une de ses publications.

Un article d’Insider note que la plus grande réussite de Gentile jusqu’à présent avec ce nouveau style de vie Hobbit a été d’organiser un voyage à thème avec huit amis qu’il a rencontrés en ligne, chacun déguisé en membre de « La communauté du monde. Ring » dans le « Seigneur des anneaux ». saga et faire un voyage de près de 290 kilomètres jusqu’au mont Vésuve en Italie, où ils ont lancé une réplique de l' »Anneau Unique ».