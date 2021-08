Fan de « The Mandalorian » crée un incroyable jeu vidéo de la série

Il ne fait aucun doute sur le grand impact que la série « The Mandalorian » a eu parmi les fans de Star Wars, mais c’est peut-être aussi l’un des événements les plus importants de la franchise depuis l’arrivée de « The Empire Strikes Back », car il a réussi à ce que même les personnes qui ne connaissent pas cette saga parviennent à se connecter à son univers narratif, voire se sentent attirées par elle.

Des rumeurs ont émergé parmi les fans de « The Mandalorian » sur un possible jeu vidéo inspiré des aventures de Djin Djarin, et bien qu’une vidéo impressionnante ait récemment été révélée qui pourrait confirmer ces soupçons, il s’agit en réalité d’un projet réalisé avec Unreal Engine 4, qui semble utiliser un package appelé ALS.

Malgré son manque d’authenticité, il est à noter qu’il s’agit d’un excellent ouvrage qui rappelle de nombreux travaux qu’EA Games réalise depuis des années sur la franchise « Star Wars », en plus d’assimiler certains éléments caractéristiques de la série de Disney +, comme le cas de la sélection des chapitres, en plus d’utiliser la musique de la série dans ses séquences.

La section gameplay semble être directement inspirée du titre de 2002 « Star Wars : Bounty Hunter », qui pourrait servir de référence au cas où Lucasfilm déciderait de faire son propre jeu sur « The Mandalorian ». De petits détails comme l’apparition de Grogu sur l’écran d’accueil trahissent son illégitimité, mais cela reste un exercice d’une qualité remarquable.

Hormis quelques éléments cosmétiques dans « Star Wars : Squadrons » et « Les Sims 4 », aucun signe n’indique la production immédiate d’un jeu inspiré de « The Mandalorian ». Plus tôt cette année, il a été annoncé qu’Ubisoft travaillait sur un nouveau jeu en monde ouvert inspiré de l’univers « Star Wars », mais aucune autre confirmation à ce sujet n’a été offerte jusqu’à présent.